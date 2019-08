Il presidente della Liga, intervistato da Marca, sostiene che il nostro Decreto Crescita agevola i club nell’ingaggio di giocatori dall’estero e danneggia le squadre spagnole.

di Alberto Casella - 27/08/2019 16:08 | aggiornato 27/08/2019 16:13

Ognuno tira l'acqua al suo mulino. Attivissimo e giustamente sempre attento a tutelare gli interessi dei club spagnoli, il presidente della Liga Javier Tebas, intervistato da Marca, non ha mancato di dire la sua a proposito dei provvedimenti concernenti le società di calcio italiane, contenuti nel cosiddetto Decreto Crescita messo a punto dal nostro Governo e approvato un paio di mesi fa dal Parlamento.

Tebas fa il suo mestiere e spesso lo fa molto bene. I suoi "datori di lavoro" sono i club della Primera Division iberica e quando si tratta di difenderne aspettative e interessi, lui si trasforma in un vero e proprio mastino. Da anni, per esempio, porta avanti una battaglia, pressoché solitaria, contro lo strapotere dei petroldollari nel mondo del calcio.

I suoi bersagli preferiti, infatti, sono da tempo principalmente Manchester City e Paris Saint-Germain, i due club che, di proprietà emiratina il primo e qatarina il secondo, spadroneggiano sul calciomercato senza curarsi, a suo dire, delle regole del Fair Play Finanziario imposte dall'Uefa. Un atteggiamento che, sottolinea, danneggia non solo le società spagnole ma anche tutti gli altri competitor europei, a volte "beccati" con le mani nel sacco e sottoposti alle dure sanzioni del governo continentale del calcio.

Per Tebas i club della Liga sono svantaggiati rispetto a quelli di Serie A

La Liga si scopre "povera"

Ma in che cosa consistono i provvedimenti a favore del calcio contenuti nel nostro Decreto Crescita, tanto invisi a Tebas? In estrema sintesi, riprendendo un provvedimento del governo Renzi, l'appena dimesso esecutivo Conte ha stabilito che chi non sia stato residente nel nostro paese negli ultimi due anni ed esprima l'intenzione di rimanerci per almeno i prossimi due, possa usufruire di una serie di sgravi fiscali. In particolare, per le società professionistiche, vedi la nostra Serie A, l'imponibile da tassare è stato fissato al 50%, uno sgravio notevole per i nostri club che ora, dunque, possono competere meglio con quelli esteri.

Il presidente della Liga ha utilizzato Neymar come esempio

Tanto per fare un esempio: su uno stipendio netto pari a 10 milioni, ora i club italiani risparmiano ben 2,15 milioni di tasse rispetto a prima. Una bella agevolazione nelle mani di Juventus, Inter, Napoli e le altre, lamenta Tebas, che prende spunto dall'attualità e in particolare dalla vicenda delle trattative per Neymar:

Se Neymar chiede 35 milioni netti, alla Juventus costa 50 milioni lordi, mentre a Real Madrid o Barcellona ne costa 75. Nell’industria calcistica, il fatto che un campione abbia un vantaggio fiscale non vuol dire che si riscuotano meno tasse, perché il denaro che non si paga per un giocatore viene investito nell’arrivo di altri. L’Italia è stata molto intelligente.

Giusto, ma Tebas forse stenta a ricordare, per altro nel pieno rispetto del suo mandato, i motivi per i quali certi club della Liga si sono potuti permettere investimenti mirabolanti e un'ascesa inarrestabile. Provvedimenti, per esempio, come la cosiddetta Legge Beckham - che prevedeva un'aliquota di tassazione ridotta dal 43% al 24% per tutti i lavoratori stranieri in Spagna con introiti superiori ai 600.000 euro annuali - o il fatto che ad alcuni club di Liga, Real Madrid e Barcellona in testa, sia stato permesso - e perciò sono sotto inchiesta da parte dell'Unione Europea - di figurare quali enti senza scopo di lucro, godendo quindi per oltre 20 anni di regimi fiscali agevolati senza che vi fosse alcuna giustificazione oggettiva. Averne, insomma, di presidenti così.