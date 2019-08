Le parole del commissario tecnico dell'Olanda sull'ex centrale dell'Ajax.

di Redazione Fox Sports - 27/08/2019 14:31 | aggiornato 27/08/2019 14:36

"Non mi aspettavo di finire in panchina". Queste le parole pronunciate da Matthijs de Ligt dopo Parma-Juventus, match della prima giornata di Serie A. Pagato 75 milioni di euro dai bianconeri, l'olandese ex Ajax dovrà scalare le gerarchie di Maurizio Sarri per conquistare una maglia da titolare. Ci riuscirà sicuramente secondo Ronald Koeman, commissario tecnico dell'Olanda che ha dichiarato:

Da un lato pensi che giocherà, perché è costato molti soldi. Ma se un club ha in rosa Chiellini e Bonucci, è giusto che l'allenatore possa fare una scelta diversa. Ho parlato con Matthijs due settimane fa, mi ha spiegato che deve adattarsi a un modo nuovo di giocare e difendere. All’Ajax era tutto un altro mondo. In Olanda basta la fisicità, nel calcio italiano conta tanto la posizione

Koeman ha proseguito: