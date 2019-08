Per la quarta volta consecutiva il centravanti belga ha segnato alla prima occasione con una nuova squadra. San Siro è ai suoi piedi, pronto a dimenticarsi di Icardi.

Quando nel 2016 l'Italia di Antonio Conte si apprestava ad affrontare il Belgio in un match valevole per l'Europeo, il tecnico leccese si era lanciato in una profonda analisi tecnici dei Diavoli Rossi. Squadra forte, certo, con un paio di elementi fuori categoria come De Bruyne e Hazard. La sua attenzione però si è concentrata sin da subito su Romelu Lukaku, un centravanti dalla stazza imponente ma bravo a segnare con una certa regolarità, nonostante si porti appresso da anni la fama di giocatore che sbaglia gol facili. Lukaku a Conte piace tanto e, dopo tre anni, le strade dei due si sono finalmente incrociate all'Inter.

Già, perché nonostante avesse fatto carte false per portarlo al Chelsea, Abramovic preferì non assecondare le richieste del suo manager tenendo fede alla linea di spending review adottata negli ultimi tempi. Molto meglio è andata con Beppe Marotta: quando il mister ha presentato la lista della spesa all'amministratore delegato interista, il nome di Romelu faceva capolino lassù in cima. Dopo l'esordio contro il Lecce si capisce anche il perché: Lukaku ha giocato una prestazione di grande spessore, impreziosita da tante giocate per i compagni e da una rete delle sue, di giustezza, di quelle che ne evidenziano l'olfatto realizzativo.

Il feeling con l'ambiente nerazzurro sembra essere già scoppiato alla grande. Dopo essere stato il più acclamato tra ritiro e allenamenti vari, il centravanti si è preso l'abbraccio dell'intero stadio non appena ha messo i piedi in campo per il riscaldamento, ripagando il popolo nerazzurro con un inchino. Certo, i piedi non saranno vellutati, ma la voglia e lo spirito di abnegazione fatti vedere durante la goleada contro i giallorossi fanno già sognare una tifoseria alle prese con la dolorosa separazione da Mauro Icardi. Quest'ultimo, nuovamente rimbalzato dalla dirigenza nel prepartita, non aveva mai sviluppato una vera e propria intesa con Lautaro Martinez, cosa che al centravanti belga è riuscita benissimo in poco tempo. E, proprio per questo, sarà difficile che l'ex capitano possa ancora trovare il suo spazio in questa squadra.

Romelu Lukaku si inchina davanti al pubblico di San Siro: il centravanti è stato accolto con un'ovazione per la prima a Milano, ripagando l'affetto con un gol e una grande prestazione

Inter, Lukaku uomo dei record: segna sempre all'esordio

In attesa di capire se e quando arriverà Alexis Sanchez, i cui dribbling potrebbero diventare un'ulteriore miccia di innesco per Lukaku, con il gol segnato al Lecce il belga consolida ulteriormente un suo record personale. Infatti, per la quarta volta di fila, il classe 1993 cresciuto nei sobborghi di Bruxelles ha segnato all'esordio con una nuova maglia addosso. Era accaduto già tre volte in passato, la prima delle quali fu indimenticabile visto che, ai tempi del WBA, Romelu scelse il Liverpool come prima vittima ufficiale. Correva l'anno 2012 e la partita, che i tifosi dei Baggies ricordano ancora oggi, si giocava a The Hawthorns: Lukaku, servito da Ridgewell, mise a segno il terzo gol.

L'anno successivo una sua rete permise all'Everton di espugnare Upton Park, nella vittoria per 3-2 contro il West Ham. Il rapporto tra il bomber e i Toffees è sempre stato molto forte, talvolta burrascoso nei periodi di magra, ma quando le strade si sono divise dalle parti di Goodison Park non si è più riusciti a trovare un suo degno erede. Sempre gli Hammers, loro malgrado, hanno tenuto a battesimo il primo gol del belga con il Manchester United, segnato in un 4-0 dell'agosto 2017 subito dopo la rete siglata in Supercoppa contro il Real Madrid. Ora, con quella al Lecce, le marcature alla prima presenza assoluta sono diventate quattro, a simboleggiare il grande impatto immediato che questo ragazzo sa avere sulle nuove realtà.

Il binomio con Conte e l'impatto su San Siro

L'uomo da 75 milioni di euro è il prototipo perfetto di attaccante per Antonio Conte. Dalle parti di Appiano giurano che il rapporto tra i due sia già profondissimo e che Lukaku, quest'anno, sia già sulla buona strada per far divertire i tifosi nerazzurri. Una punta completa come lui non si vedeva da tempo: finalizza approfittando di un indecisione di Gabriel ma duetta con Lautaro senza sosta, segna e fa segnare, durante l'esultanza chiama il giovane Esposito e lo abbraccia, dedicandogli il gol. Sembra un vero uomo squadra, di quelli di cui Conte ama circondarsi:

Romelu è entrato nel mondo Inter nel migliore dei modi, è arrivato da poco tempo e ha grande umiltà. È un gigante buono col sorriso. È umile, disponibile per i compagni e pronto a lavorare per la squadra. È stato pagato tanto, ha un grande potenziale e ha fatto vedere chi è e perché abbiamo insistito per prenderlo.

Per lui vale lo stesso discorso fatto all'intera squadra: bene vincere la prima, ma la miccia accesasi contro il Lecce dovrà ben presto trasformarsi in dinamite. Serve gente pronta a gettare il cuore oltre l'ostacolo e Lukaku fa parte di questa categoria. Il modo in cui aizza la folla dopo i gol, schiaffeggia simpaticamente Candreva dopo il missile terra-aria del 4-0, chiama a raccolta i compagni per ringraziare la curva al fischio finale ne tratteggia le doti da leader, in attesa che la stagione dica qualcosa di più sulle reali potenzialità dell'Inter.

E, in tribuna, Steven Zhang se la ride osservando il suo investimento muoversi in campo: senza la grana Icardi il numero uno nerazzurro avrebbe potuto dedicarsi meglio a rinforzare ulteriormente la rosa, ma l'impressione è che - almeno in attacco - si sia fatto un buon lavoro. E deve ancora arrivare Sanchez, che davanti può aggiungere quel pizzico di imprevedibilità in più alla manovra. Ma questi sono comunque discorsi da affrontare più avanti: oggi i tifosi nerazzurri si godono il loro nuovo numero 9, che tra gol e inchini si è già conquistato l'affetto della gente dell'Inter. Alla faccia degli scontenti.