La squadra anglo-tedesca ed il pilota finlandese insieme anche nella stagione 2020, con una opzione valida per un altro anno.

di Mirko Colombi - 27/08/2019 11:44 | aggiornato 27/08/2019 16:49

Attendendo il ritorno delle Formula 1 in pista, il mercato squadre - piloti va avanti. Era nell'aria da giorni e, sebbene manchi il comunicato ufficiale, Mercedes e Bottas saranno ancora uniti per (almeno) un altro campionato. Quello 2020. L'annuncio del team Mercedes AMG Petronas Motosport arriverà sicuramente nel weekend belga di Spa. Stando a informatissime indiscrezioni, il finlandese correrà coi colori argento l'anno prossimo.

L'opzione 2021 sarà una delle tante voci e variabili del contratto che, prima delle firme, ha lasciato spazio ad ipotesi ed illazioni. Diversi i corridori candidati al volante della "seconda" W10, tra i quali Ocon, attuale riserva e pronto ad un eventuale approdo in Renault. Chissà se in tutta la faccenda ci sia lo zampino di Hamilton. Lewis si è detto più volte indifferente nella scelta del secondo pilota, anche se una incognita in meno lascerebbe il campione inglese con meno patemi e più certezze.

Perché The Hammer sa, ormai, quali siano i punti forti e deboli di Bottas. Valtteri, nato il 28 agosto, può festeggiare il trentesimo compleanno con una bella notizia. Alla nona stagione agonistica completa, il nordico vanta 5 Gran Premi vinti, 39 podi e 10 pole position. Niente male, nonostante il suo obiettivo - mai celato - sia la conquista del titolo mondiale. La seconda posizione detenuta nella classifica della Formula 1 non lo lascia fuori dai calcoli matematici.

Team Mercedes Formula 1: squadra che vince non si tocca (per ora)

Tra i tanti dubbi di Toto Wolff, il feeling in essere tra Hamilton e Valtteri. Diciamo che l'inglese ed il finlandese non si odino, tuttavia, difficilmente li vedremo festeggiare il Natale insieme. Nel box argento, i due comunicano poco, in pista ancora meno. Quando ha potuto - giustamente, dal canto suo - Valtteri ha battuto Lewis, con relativo compiacimento. Del resto, il numero 77 è, come il 44, pagato per vincere.

Senza rompere le uova nel paniere del campione, comunque prima guida in Mercedes e lanciato verso il titolo. Mettiamola così: Bottas è libero di azione, egli può cercare ancora il successo, senza però infastidire il Re britannico. Non semplice riuscirci, perché Lewis è davanti, sempre e comunque. Solo il weekend nero di Hockenheim ha visto naufragare la squadra anglo - tedesca, sotto la pioggia ed il cielo più grigio dell'anno.

Sono stati molti i meeting in seno al team che, almeno per l'anno venturo, non vuole cambiare, non vuole rischiare di stravolgere equilibri piuttosto stabili. La classifica piloti conferma la supremazia delle stelle d'argento, quasi sempre sul podio. Confermando Bottas, inoltre, tutto lo staff ne gioverà, dal punto di vista psicologico e tecnico. Almeno nel 2020. Poi, si vedrà: saranno i risultati a determinare il futuro. In ogni caso, non è mai semplice "liberarsi" di un pilota che conosce i segreti della vettura più in forma della griglia di Formula 1. In Mercedes hanno pensato anche a questo.