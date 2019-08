Avete dei FIFA Points inutilizzati quest'anno e vorreste trasferirli nel nuovo titolo EA Sports? Ecco come fare. Aggiunto, inoltre, un nuovo campionato.

27/08/2019

Avete un sacco di FIFA Points, accumulati - o meglio, comprati - quest'anno e con cui non sapete cosa fare? Notiziona, potrete portarveli dietro in FIFA 20! Sì perché sta per aprirsi, tra un mese esatto, la prossima stagione calcistica targata EA Sports, con il nuovo titolo che introdurrà diverse novità davvero importanti sia su Ultimate Team che su Carriera, senza dimenticare l'arrivo in pompa magna del FIFA Street del secondo decennio del 2000, vale a dire il Volta Football. Una svolta, quest'ultima, importantissima considerato come la community spingesse non poco sull'introduzione di una nuova feature sul calcio di strada, che potrebbe finalmente dare un nuovo sbocco ad altre tipologie di videogiocatori.

Tornando al discorso FIFA Point, però, basti sapere come trasferire la moneta virtuale dall'edizione 19 a FIFA 20 sia un'operazione singola e semplice, ma eseguibile una sola volta. Ciò vuol dire che non vi sarà modo di effettuare la transizione a più riprese, e non è tutto: l'operazione sarà effettuabile soltanto su consolle e non su Companion App, e al primo accesso al gioco. Molto semplicemente, un menù a comparsa - o pop-up, se preferite - vi chiederà di trasferire i vostri FIFA Points in maniera irreversibile. Ciò vorrà dire che, in caso di assenso, non potrete più riportare il credito su FIFA 19. Per quanto riguarda le versioni PC, invece, i Points spostati nella nuova edizione saranno utilizzabili soltanto in FIFA 20 e non più nelle edizioni antecedenti.

Ovviamente, il trasferimento sarà possibile soltanto in caso di passaggio attraverso la medesima consolle: ciò significa che qualora i FIFA Points posseduti risalissero ad una Xbox 360 o ad una PS3, ad esempio, non sarà possibile trasferirli in un'altra consolle next-gen o viceversa. Neanche a dirlo, crediti, giocatori, oggetti, obiettivi e score accumulati in FIFA 19 non saranno confermati nella nuova edizione, che invece - come ogni anno - darà l'opportunità di mantenere le informazioni base del club, i punti esperienza e i crediti FC, vale a dire quella moneta utilizzata per acquistare palloni, divise storiche e la totalità di quanto è presente nel catalogo di gioco.

La Dinamo Bucarest (qui in una foto di repertorio) sarà presente in FIFA 20 al pari degli altri club del massimo campionato rumeno.

FIFA 20: presente il massimo campionato rumeno

Dopo anni di tira e molla, presenze di alcuni club in altri titoli calcistici e molto altro, EA Sports e la Federcalcio rumena hanno finalmente raggiunto un accordo sui diritti del massimo campionato nazionale. Ciò vuol dire che il torneo sarà presente, e con licenza ufficiale, nella prossima edizione del titolo EA Sports. Anche su FUT, dunque, potrete giocare con club come il Cluj, il Craiova, la Dinamo Bucarest, l'FCSB e tutti gli altri 10 schieramenti presenti nella Liga 1.