Le parole del tecnico nerazzurro dopo il 4-0 rifilato al Lecce.

27/08/2019

Antonio Conte è euforico dopo la vittoria della sua Inter all'esordio in Serie A. Non potrebbe essere altrimenti visto il 4-0 rifilato al Lecce a San Siro:

Nel primo tempo - ha esordito Conte a DAZN - siamo partiti bene, con la giusta voglia e intensità, rispettando un'idea. Non mi sono però piaciuti i minuti dopo il 2-0. L'ho detto ai ragazzi. Come prestazione però siamo andati bene. Ci sono degli step da migliorare nella tenuta mentale ma siamo stati bravi. Lavoriamo insieme da un mese e mezzo. Sono molto contento e soddisfatto perché questi ragazzi danno grande disponibilità

Su Lukaku e Lautaro Martinez:

Lukaku è entrato con grande umiltà. È disponibile con i compagni ed è pronto a lavorare con tutti. Anche Lautaro oggi ha fatto benissimo. Tutti sono però da elogiare. Questa però è la prima giornata, festeggiamo fino a mezzanotte e poi pensiamo al Cagliari. Non dobbiamo essere una scintilla ma dobbiamo diventare dinamite. Noi possiamo e dobbiamo crescere

Sul modulo:

Noi lo definiamo un 3-5-2 ma è un'evoluzione del 4-2-4. Penso di avere gli uomini adatti a questo tipo di sistema. Ho trovato dei centrocampisti di un certo spessore e bravi negli inserimenti

A Sky Sport ha parlato di empatia con l'ambiente:

Io non cerco empatia, sono questo e sono totale per la causa che sposo. Non l'ho mai fatto in passato ma si è sempre creato un grande feeling con il pubblico. Do sempre il 300% e divento il primo tifoso della squadra che alleno. L'ho fatto anche qui all'Inter. C'è da migliorare, siamo partiti molto forte ma poi ci siamo disuniti a inizio secondo tempo e verso la fine della partita. Siamo stati bravi però. Sono contento ma c'è da lavorare. Bisogna essere più continui

Ancora sulla prestazione:

Questi giocatori possono fare assolutamente quello che chiedo. Sono felice quando arrivo al centro di allenamento. C'è grande disponibilità e hanno sposato a pieno l'idea. Non dimentichiamo che il singolo si deve esaltare in un'idea di gioco complessiva. Sul discorso della maturià dobbiamo migliorare. A volte ci siamo fatti trasportare dalla gara e questo non deve succedere. Dobbiamo maturare sotto questo punto di vista. Ci sono grandi margini di miglioramento per questi ragazzi. Ci sono delle qualià nei singoli importanti. Brozovic può diventare tra i più forti in quel ruolo se matura completamente. Barella deve migliorare e imparare a entrare in un contesto di squadra. Sono contento però

Altri complimenti alla squadra:

Ho trovato dei bravissimi ragazzi. Sono rimasto anche sorpreso. Ho trovato degli uomini, gente aperta e disponibile. Un allenatore non può che esserne felice. Qualcuno oggi si sta dimenticando della prestazione di Ranocchia. Ha fatto la sua grande prestazione al posto di de Vrij

Su Icardi:

Marotta prima della gara è stato molto chiaro su Icardi

