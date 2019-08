Il patron della Fiorentina, Rocco Commisso, ha rilasciato una lunga intervista a La Repubblica. Subentrato dopo 13 anni di gestione Della Valle, Commisso ha dichiarato di voler riportare in alto il club viola:

Poi ha proseguito:

Non sono venuto qui per fare soldi, ma quando fai un investimento non ci vuoi certamente rimettere. Io sono felice di essere a Firenze e in Italia. Ho grandi progetti e idee per il futuro. Io sono italiano, conosco la lingua. Potrei essere una risorsa per il calcio. Con me ci sono Barone e Pradè che stanno facendo un ottimo lavoro. Vogliamo riportare in alto la Fiorentina