La squadra greca passa anche in Russia (2-1) e torna alla fase a gironi dopo due anni. Superano i playoff anche i serbi, che pareggiano 1-1 con lo Young Boys, e la Dinamo Zagabria trascinata da un super Gojak.

0 condivisioni

di Michele Pedrotti - 27/08/2019 22:55 | aggiornato 27/08/2019 23:02

Prima serata di verdetti, per quanto riguarda i playoff di Champions League. Dopo le gare d'andata di settimana scorsa, sono usciti ufficialmente i nomi delle prime tre squadre che si sono guadagnate l'accesso alla fase a gironi.

Oltre all'Olympiacos, che si era spianato la strada con il 4-0 dell'andata al Krasnodar e si è ripetuto in Russia, superano l'ultimo turno preliminare anche Stella Rossa e Dinamo Zagabria. Entrambe soffrendo, specialmente i croati. Subito sotto sul campo del Rosenborg, gli uomini di Bjelica sono andati più volte vicini a subire il 2-0 che avrebbe mandato la sfida ai supplementari. Un grandissimo gol del giovane Gojak, però, fa tornare i Campioni di Croazia tra le prime 32 d'Europa a tre anni dall'ultima volta.

Sarà la seconda presenza consecutiva invece per i serbi, che faticano nel match interno contro lo Young Boys (2-2 in Svizzera sei giorni fa) ma alla fine passano: dopo il colpo di testa vincente firmato Vukanovic, Janko pareggia ma è troppo tardi. In attesa delle gare di domani, con l'Ajax sicuramente in primo piano, sono queste le prime squadre a garantirsi la Champions League.

Marko Marin ispira, la Stella Rossa vola ai gironi di Champions League per il secondo anno consecutivo

Champions League, tutto facile per l'Olympiacos. Soffrono Stella Rossa e Dinamo Zagabria

Partiamo dalla gara del Krasnodar Stadium, con l'Olympiacos subito in pressione nonostante la qualificazione già in archivio. Podence sfiora il gol del vantaggio dopo 7 minuti, calciando forte con il destro ma trovando la risposta di Kritsyuk. Passano pochi minuti e, dall'altra parte, sono i russi a trovare l'1-0 con un bel gol in area di Utkin. Ma la reazione dei greci è immediata e ci pensa El Arabi a calmare gli animi, con una rete non proprio bellissima dopo un rimpallo strano. Ma poco importa.

Pochissimi minuti dopo l'intervallo è ancora l'ex Granada a colpire, chiudendo ufficialmente i conti e spedendo i suoi ai gironi di Champions League. Troppo facile per il marocchino metterla dentro a porta vuota, ma va segnalato il secondo assist di un ispiratissimo Mathieu Valbuena (sì, il protagonista dello scandalo hot con Benzema).

Nel match del Marakana di Belgrado, parte meglio lo Young Boys. Gli svizzeri, che partono leggermente sfavoriti dal 2-2 dell'andata, provano a mettere pressione alla Stella Rossa fin dai primi minuti. La difesa serba, però, tiene bene nel primo tempo e non lascia grandi spazi agli avversari.

A inizio ripresa occasioni importanti per gli ospiti, soprattutto quelle capitate ad Aebischer e Assalé, ma a sorpresa la sbloccano i padroni di casa. Bell'azione serba sull'asse Marin-Rodic sulla sinistra e incornata vincente di Vukanovic, che a questo punto chiama i Campioni di Svizzera all'impresa. All'82' ecco un altro colpo di scena, con gli ospiti capaci di pareggiare con un destro deviato di Janko. Nonostante qualche brivido nel recupero, gli uomini di Milojevic possono festeggiare.

It always feel special to see the @ChampionsLeague flag flying at Rajko Mitić Stadium 😍 #fkcz #ucl pic.twitter.com/mxOWJFneQE — FK Crvena zvezda in English (@crvenazvezda_en) August 27, 2019

A Trondheim inizia forte il Rosenborg, che va a meno di un millimetro dall'1-0 dopo 10 minuti. Incredibile infatti l'errore praticamente sulla linea da parte di Reginiussen, che di testa non riesce a spingerla dentro. Ma un minuto più tardi arriva il meritato vantaggio dei norvegesi, che passano con Babajide David. Dopo un'altra carambola in area, questa volta la palla si decide a entrare in porta e il discorso qualificazione è totalmente riaperto, visto il 2-0 dei croati all'andata.

I padroni di casa continuano a insistere, sfiorando nuovamente il gol con una botta potentissima di Adegbenro dal limite salvata dal volo di Livakovic. Portiere croato che invece rimane immobile sul calcio di punizione battuto benissimo da Hedenstad: per sua fortuna la palla sbatte sul palo, e la Dinamo si salva. Nel secondo tempo la squadra di Bjelica cresce, e a 20' dalla fine arriva il pareggio pesantissimo firmato Gojak, che appena entrato spacca la porta dalla distanza con il mancino. Oltre che splendido, è anche il match ball per i croati, che passano il turno.

I risultati del martedì di Champions League