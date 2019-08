La società spera che Icardi faccia un passo indietro e inizi a parlare con una delle squadre interessate a lui. In attesa ci sono Napoli e Juventus, che stanno seguendo la vicenda e sono pronte a fare un colpo di mercato in questi ultimi giorni di trattative.

Il club ripeterà per l'ennesima volta quanto già detto a inizio mercato: Icardi è in vendita e non rientra nel progetto tecnico di Antonio Conte. Un incontro, questo, organizzato dopo le parole di Wanda Nara che a Tiki Taka ha dichiarato: "Mauro ha rifiutato tantissime offerte, il suo desiderio è unicamente quello di rimanere all'Inter".

