Roma, ex dg Genoa: "Monchi mi propose Zaniolo in prestito"

Alla fine la trattativa non è andata in porto, Zaniolo è rimasto alla Roma e in giallorosso ha messo insieme 36 presenze e 6 gol tra tutte le competizioni.

L'anno scorso siamo andati dall'Inter e abbiamo fatto delle operazioni, tra cui quella per il portiere Radu. Abbiamo cercato anche Zaniolo, ma i nerazzurri ci hanno comunicato che era già impegnato in trattative con la Roma

