I bavaresi erano pronti a mettere sul piatto 90 milioni di euro, ma il giocatore non è in vendita. Per la prossima estate previsto un nuovo assalto.

di Franco Borghese - 27/08/2019 16:21 | aggiornato 27/08/2019 16:25

Un assalto respinto senza troppa fatica. Il Bayern Monaco ha aperto la finestra di calciomercato con un nome in cima alla lista dei desideri. In realtà ce n'era più di uno, tutti sulla stessa riga. Leroy Sané, per esempio, stava per arrivare in Baviera ma la trattativa è saltata a causa del suo infortunio al crociato (resterà fermo almeno fino a dicembre). I dirigenti dei bavaresi torneranno però alla carica in futuro.

Piaceva anche Callum Hudson-Odoi, inglese classe 2000 del Chelsea. Piaceva già per la finestra di calciomercato invernale, ma anche lui, a causa della rottura del tendine d'Achille, è stato scaricato. Il Bayern Monaco ci ha riprovato a luglio, ma l'inglese aveva già deciso di restare al Chelsea che fra l'altro sta cercando di rinnovargli il contratto attualmente in scadenza nel 2020.

Altro giocatore che piaceva particolarmente a inizio calciomercato è Kai Havertz, centrocampista classe 1999 del Bayer Leverkusen. Viene considerato uno dei giovani tedeschi più promettenti, forse perfino quello con il potenziale maggiore. Ormai è leader sia nella squadra di club che in nazionale, dove si sta ritagliando un posto sempre maggiore al punto che Low ha deciso di far fuori Khedira per farlo giocare con maggiore continuità.

Kai Havertz, obiettivo di calciomercato del Bayern Monaco

Calciomercato, retroscena Bayern Monaco: chiesto Havertz al Bayer Leverkusen

Il Bayern Monaco ha provato a prendere Havertz. Prima ancora che finisse la stagione 2018-19 e che si aprisse la finestra di calciomercato, ha contattato il Bayer Leverkusen. I bavaresi erano pronti a mettere sul tavolo ben 90 milioni di euro pur di prenderlo. Mai hanno pagato di più per un calciatore (l'attuale record è di Hernandez, pagato 80, poi ci sarebbe Coutinho che può esser riscattato a 120 milioni ma che per ora è sbarcato a Monaco in prestito).

A confermare l'interessamento del Bayern per Havertz ci ha pensato Rudi Voller, amministratore delegato del Leverkusen:

Non è un segreto che ci siano state un paio di telefonate per palesare grande interesse. Della questione ho parlato direttamente e in maniera molto amichevole con Rummenigge. Lui ha compreso che per il momento non abbiamo intenzione di cedere il ragazzo. Il Bayern fra l'altro non è l'unico club ad averci chiesto Havertz

Insomma, il calciomercato del Bayern Monaco per la prossima estate sembra esser già delineato. Da Sané a Hudson-Odoi, arrivando ad Havertz. I primi nomi posti sulla lista della spesa dei bavaresi. Non uno dopo l'altro, ma uno accanto all'altro, tutti sulla stessa fila.