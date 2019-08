Calciomercato, Neymar: PSG e Barcellona al prendere o lasciare

Il club catalano le sta provando tutte ma i francesi non arretrano di un millimetro e dettano dure condizioni: Dembelé e Semedo, più un conguaglio di 100 milioni.

Il redde rationem si avvicina. Sì, perché gli ultimi giorni del mercato calcistico non mentono mai: quando il tempo vola via, le carte vanno scoperte e, come si dice, se non ce n'è, non ce n'è. E il gioco del Barcellona per riprendersi Neymar, fatte le debite proporzioni s'intende, ricorda sempre più quello messo in atto un anno fa dall'Inter per arrivare a Modric.

I catalani le hanno tentate tutte, e non molleranno fino alla fine, ma obiettivamente le frecce al loro arco sembrano davvero poco adeguate. Secondo Mundo Deportivo, il club blaugrana si attenderebbe un segnale esplicito da parte del giocatore, una specie di dichiarazione di amore o una pubblica presa di distanza dal PSG, ma, vista la situazione da fuori, sembra obiettivamente difficile che il brasiliano si spinga a una presa di posizione di questo tipo, da un lato ingenua e dall'altro pericolosa e controproducente.

Il club francese, infatti, ha già dimostrato di saper fronteggiare le situazioni di conflitto con i giocatori che provano a forzare la mano e non ha paura - vedi il caso di Rabiot, sempre fatte le debite proporzioni - di portarle avanti, fino alle estreme conseguenze. Con un'arma in più: Neymar, oltre che un giocatore, è un vero e proprio brand e non può permettersi di arrivare allo scontro, col rischio magari di stare fermo un anno o anche più.

Forte di questa premessa, il PSG non arretra di un millimetro. Non chiude alla cessione, ma "se lo volete, lo prendete alle nostre condizioni". E le condizioni di mercato dettate al Barcellona, in quello che pare essere l'ultimo prendere o lasciare, le ha rivelate Le Parisien e non lasciano trasparire troppa arrendevolezza: Dembelé e Semedo, più un conguaglio di 100 milioni. Praticamente una valutazione di O'Ney che supera i 250 milioni. Se non è chiusura, poco ci manca.

Per quanto riguarda Dembelé non ci sarebbero problemi. Il francesino e i suoi atteggiamenti hanno spinto la tolleranza blaugrana ai livelli di guardia - in società sono ancora allibiti dopo aver scoperto che il ragazzo, senza aver avvisato nessuno di una lesione subita a Bilbao, abbia deciso di recarsi a Rennes a trovare la madre - ma su Semedo c'è il veto di Valverde e soprattutto, inutile nasconderselo, nelle casse del Barça, in questo momento, i 100 milioni proprio non ci sono.

Ma il club non molla, anche per non lasciare via libera a Florentino: stamattina da Barcellona è partita una delegazione con Abidal, Bordas e Grau verso la mission impossible parigina. Lo scopo è convincere Al-Khelaifi della bontà della formula-Coutinho: noi vi liberiamo dall'ingaggio di Neymar e fra due anni ve lo compriamo per 140 milioni esercitando un diritto di riscatto, altrimenti l'anno successivo scatterà l'obbligo di riscatto a 170. Punti di contatto fra le due proposte? Zero. Insomma, o qualcuno bluffa, legittimamente per carità, o per Neymar il blaugrana sembra allontanarsi.