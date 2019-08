Entro le 20 di lunedì 2 settembre la società bianconera deve risolvere alcuni interrogativi di mercato: tra i papabili partenti anche Emre Can, Matuidi, Rugani, Demiral e Dybala.

di Luca Guerra - 27/08/2019 11:20 | aggiornato 27/08/2019 11:25

Una prima parte di trattative estive vissuta da protagonista, con gli arrivi di Danilo e De Ligt in difesa che hanno alimentato la batteria di acquisti già avviata da parametri zero di lusso come Ramsey, Rabiot e il cavallo di ritorno Buffon, e una seconda parte di agosto in attesa di svolte, necessarie quanto attese. Il calciomercato della Juventus è entrato nel rettilineo finale: di qui alle 20 di lunedì 2 settembre, quando scatterà il gong alle trattative, ci sono diversi nodi da sciogliere in casa bianconera.

Oggi l'organico a disposizione di Maurizio Sarri è formato da 26 giocatori. Tanti, addirittura troppi anche per una squadra che sarà chiamata ad arrivare fino in fondo in Serie A, Champions League e Coppa Italia. Così, ragioni economiche e di equilibri nello spogliatoio spingono i bianconeri a dover fare delle scelte. Che riguardano anche alcuni dei protagonisti della rosa che ha vinto lo scudetto 2018/2019 sotto la guida di Massimiliano Allegri.

L'attacco è il reparto più "affollato". Se Cristiano Ronaldo è il punto fermo e Sarri punta con forza sulla qualità di Bernardeschi e Douglas Costa, a conti fatti è chiaro che uno tra Gonzalo Higuain, Paulo Dybala e Mario Mandzukic oggi è di troppo. Il croato, 44 reti in 162 partite in bianconero dal 2015 ad oggi, è diviso tra Spagna e Germania. In Bundesliga tornerebbe volentieri al Bayern Monaco, ma i bavaresi hanno fatto altre scelte e non sembrano pronti a riaccogliere il centravanti classe 1986. Le alternative in pista restano il Borussia Dortmund e il Barcellona. Il dialogo con i blaugrana è aperto anche su altri fronti.

Calciomercato Juventus, anche Matuidi tra i possibili partenti

Calciomercato Juventus: Rugani e Matuidi in uscita, Emre Can e Demiral in attesa

Nel calciomercato estivo della Juventus, il dialogo con il Barcellona è stato una costante. Prima per portare Miranda, giovane laterale difensivo spagnolo, in bianconero, poi per definire alcune uscite. Il dialogo con i blaugrana non si limita a Mandzukic. Resta infatti aperta anche la possibilità di scambio tra Emre Can e Ivan Rakitic. Il centrocampista croato sembra più adatto al tedesco per il gioco di Sarri e in Spagna ritengono che l'affare possa concretizzarsi, soprattutto se la Juventus non riuscirà a cedere Blaise Matuidi. Il 32enne francese va in scadenza di contratto tra meno di dodici mesi. In Francia si sono mosse Monaco, PSG e Lione, senza convincere il campione del mondo, così ad oggi anche Matuidi fa parte del partito di chi non vuole lasciare la Juve.

Calciomercato, Daniele Rugani cercato dalla Roma

Stessa lista che include Daniele Rugani, altro nome in corsa alla voce "uscite". La Roma insiste per portarlo in giallorosso e le crepe viste nella difesa di Fonseca nella prima uscita stagionale contro il Genoa hanno reso ancora più urgente l'arrivo di un rinforzo davanti a Pau Lopez. Domenica sera i contatti tra le parti sono ripresi e la nuova offerta della Roma per il cartellino del difensore classe 1994 sarebbe quella di 15 milioni più i giovani Riccardi e Celar. Nei prossimi giorni sono previsti nuovi aggiornamenti, ma la Roma dovrà muoversi in fretta. Parallelamente, infatti, il Milan insiste per Merih Demiral: l'eventuale addio del centrale turco costringerebbe Sarri a trattenere Rugani.

Paulo Dybala è il punto interrogativo del calciomercato Juventus nell'estate 2019

E Dybala?

Bella domanda, che buona parte dei tifosi juventini probabilmente si pone da due mesi a questa parte. Il 26enne argentino era stato messo al centro del progetto tecnico di Maurizio Sarri nella sua conferenza di insediamento sulla panchina bianconera, ma i 90 minuti trascorsi in panchina nella prima uscita stagionale in Serie A hanno acuito le ombre sul futuro di Dybala, seguito sempre con attenzione da Inter e PSG. A seguire con estremo interesse la situazione è anche Gonzalo Higuain: il Pipita sembrava il primo nome sulla lista dei partenti in avvio d'estate, ma la maglia da titolare indossata al Tardini ne ha rinsaldato la posizione nelle gerarchie bianconere. Mandzukic, Matuidi, Rugani, Emre Can, Demiral, Dybala, Higuain. Sette strade che si incrociano, a meno di una settimana dalla fine del calciomercato. Per almeno due di loro, entro il 2 settembre sarà arrivato il momento dell'addio alla Juventus.