L'ex Udinese, Barcellona e Arsenal è ormai prossimo a vestire il nerazzurro: ininfluente l'infortunio occorso a Martial, l'attaccante non rientra nei piani del Manchester United. Il nodo è l'ingaggio.

di Simone Cola - 27/08/2019 08:50 | aggiornato 27/08/2019 08:55

Inizia alla grande la nuova Inter di Antonio Conte, che apre la stagione che nelle intenzioni della dirigenza la riporterà al vertice con una roboante vittoria sul Lecce nella prima giornata di Serie A ed è ormai prossima a chiudere due colpi in entrata che completeranno la rosa messa a disposizione del tecnico salentino. Se l'affare con la Fiorentina che riporterà in nerazzurro Biraghi - ai viola dovrebbe andare Dalbert - registra infatti importanti passi in avanti, a tenere banco è ovviamente la situazione legata a Alexis Sanchez.

L'Inter ha individuato ormai nel cileno ex Udinese, Barcellona e Arsenal il rinforzo ideale per l'attacco, l'uomo giusto da affiancare a Romelu Lukaku nel 3-5-2 marchio di fabbrica di Conte e che ha permesso ai nerazzurri di ribaltare in casa il Lecce grazie ai gol di Brozovic, Sensi, Candreva e del centravanti belga prelevato dal Manchester United. Sempre dai Red Devils arriverà anche Alexis Sanchez, che Solskjaer non considera necessario alla causa neanche dopo l'infortunio occorso a Anthony Martial.

A raccontare come la trattativa sia ormai definita e in via di conclusione - l'annuncio potrebbe arrivare già nella giornata di oggi - è Gianluca Di Marzio nella trasmissione "Calciomercato - L'Originale" in onda su Sky. È il noto esperto di calciomercato a spiegare come nonostante l'infortunio occorso a Martial abbia imposto una riflessione in casa United questa non sia durata che lo spazio di poche ore: Sanchez sarà la spalla di Lukaku, siamo ormai ai dettagli.

Dopo aver lasciato il Manchester United, Alexis Sanchez e Romelu Lukaku formeranno la coppia offensiva dell'Inter di Antonio Conte.

Inter, Sanchez a un passo dal ritorno in Serie A mentre si avvicina anche Biraghi

Dopo aver lasciato la Serie A nel 2011, quando il Barcellona lo prelevò dall'Udinese, Sanchez la ritroverà nei prossimi giorni al termine di un percorso che in 8 anni lo ha visto vestire la maglia dei blaugrana, dell'Arsenal - dove si era consacrato come uno dei migliori giocatori della Premier League - e del Manchester United: nei Red Devils l'avventura non è stata delle più fortunate, 18 mesi in cui sono arrivate 45 presenze e appena 5 gol.

Che le aspettative fossero ben diverse lo si capisce dai costi sostenuti all'epoca dallo United per il cartellino (35 milioni più Mkhytarian) e per un ingaggio che arrivava a 15 milioni di euro a stagione. Uno stipendio che alla luce delle deludenti prestazioni del giocatore ha reso difficile anche una cessione che arriverà soltanto grazie al contributo dei Red Devils, pronti a sostenere il 50% della spesa.

Tradotto: Sanchez da qui a fine stagione deve percepire ancora 12,5 milioni di euro, l'Inter ne verserà tra i 5 e i 6 e preleverà il cileno in prestito con diritto di riscatto fissato a giugno 2020 intorno ai 15 milioni di euro. Un'incredibile svalutazione per un giocatore comunque importante e in cerca di rilancio, che il club nerazzurro è convinto potrà trovare a Milano di fianco all'ex compagno allo United Lukaku e agli ordini di Antonio Conte.

Di Marzio ha anche accennato al possibile arrivo di Biraghi: l'accordo con la Fiorentina per lo scambio con Dalbert è definito, il brasiliano si è convinto a vestire il viola ma deve ancora discutere il proprio ingaggio con il ds Pradè. Rimane in uscita Mauro Icardi: l'argentino ignorerà l'ultimatum del Napoli, che scade nella giornata di oggi e che spingerà i partenopei a chiudere per Llorente, perché vuole restare - opzione impossibile dopo le parole di Marotta, che ha raccontato di come niente sia cambiato tra il club e l'ex capitano - oppure trasferirsi alla Juventus.