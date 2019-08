Definito lo scambio con la Fiorentina: l'esterno azzurro arriva a Milano in prestito con diritto di riscatto a 12 milioni, il brasiliano al Franchi in prestito secco.

di Luca Guerra - 27/08/2019 20:27 | aggiornato 27/08/2019 20:32

Archiviata con il sorriso la prima in Serie A grazie al 4-0 al Lecce, Antonio Conte può festeggiare anche per un altro arrivo nel calciomercato estivo 2019. Il club nerazzurro ha infatti definito un'operazione con la Fiorentina, imbastita da diversi giorni: Cristiano Biraghi diventerà un calciatore dell'Inter, mentre ai viola andrà il terzino brasiliano Dalbert. A riportare la fumata bianca nell'operazione è Sky Sport.

I due giocatori, sul piede di partenza, hanno vissuto in panchina la prima stagionale in Serie A con i rispettivi club. Biraghi aveva assistito al rocambolesco 3-4 incassato dai suoi per mano del Napoli, Dalbert all'esordio vincente dell'Inter a San Siro contro il Lecce. Ora potranno dare il via ai rispettivi campionati, viaggiando sull'asse Milano-Firenze. La formula dell'accordo è quella del prestito, sebbene con modalità differenti: secco quello di Dalbert, con diritto di riscatto fissato a 12 milioni quello di Biraghi.

Operazione di calciomercato definita. Dalbert avvierà il suo percorso in viola nella giornata di mercoledì con le visite mediche. Poche ore dopo, giovedì mattina, tempo di test a Milano anche per Biraghi, che lascia il Franchi dopo due anni, 75 partite giocate, due reti e una maglia da titolare in Nazionale conquistata dallo scorso settembre a questa parte. Per il 26enne brasiliano, arrivato in Italia dal Nizza nell'estate 2017 per 20 milioni di euro più bonus, la Fiorentina rappresenterà invece la chance per riavviare il motore dopo due anni complicati, con tante ombre nelle sole 26 partite giocate in nerazzurro.

Calciomercato Inter, Dalbert lascia i nerazzurri dopo due stagioni: va alla Fiorentina

Calciomercato Inter, Biraghi torna in nerazzurro: a 18 anni l'esordio in Champions League

Nei piani di Vincenzo Montella, Dalbert si giocherà un posto con Venuti e Terzic, partendo in posizione di vantaggio sui due concorrenti. Leggeremente differente il discorso per Biraghi, che nel 3-5-2 di Conte dovrà vedersela con Asamoah per un posto da titolare. Il ghanese è una vecchia conoscenza dell'allenatore nerazzurro, che l'ha avuto a disposizione per due anni alla Juventus e ne avrà apprezzato la brillante prova contro il Lecce nella prima giornata di Serie A.

Un giovanissimo Cristiano Biraghi con la maglia dell'Inter: esordio in Champions League a 18 anni

Per Biraghi, inoltre, quello a Milano sarà un ritorno. Il difensore nato l'1 settembre 1992 a Cernusco sul Naviglio è infatti cresciuto nel settore giovanile nerazzurro, dove era arrivato dall'Atalanta per vivere tutta la trafila con Esordienti, Giovanissimi Regionali e Nazionali. Fino all'esordio in prima squadra sotto la guida di Rafa Benitez, avvenuto in Champions League il 24 novembre 2010, a 18 anni, prendendo il posto di Goran Pandev nei minuti finali della partita vinta 1-0 contro il Twente a Milano. Avvio di un percorso che l'ha portato a vestire le maglie di Juve Stabia, Cittadella, Catania, Chievo, Granada, Pescara e appunto Fiorentina. Quasi nove anni dopo, può tornare a scrivere la sua personale storia con l'Inter.