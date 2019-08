Tra Barcellona e PSG c'è ancora distanza, ma potrebbe essere colmata nelle prossime ore. I catalani offrono 160 milioni di euro più bonus (pagabili in tre anni), i campioni di Francia in carica ne chiedono 100 più il cartellino di Semedo.

