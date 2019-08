Definito l'arrivo del 22enne brasiliano dal Siviglia: trattativa conclusa sulla base del prestito con diritto di riscatto. In uscita ora c'è Reca: pronta per lui la SPAL.

27/08/2019

Gli esterni di centrocampo, si sa, sono interpreti che spesso e volentieri hanno fatto la fortuna di Gian Piero Gasperini. Il primo gol della Serie A 2019/2020 realizzato dall'Atalanta sul campo della SPAL lo ha confermato: cross da destra di Hans Hateboer, taglio e colpo di testa vincente da sinistra di Robin Gosens. Anche per questo l'allenatore dei bergamaschi, nella stagione che vedrà i suoi esordire in Champions League, vuole quattro interpreti di alto livello sulle corsie. E la società lo ha accontentato con un'importante operazione di calciomercato.

L'ultimo arrivo firmato dall'Atalanta è infatti quello di Guilherme Arana: laterale classe 1997 di proprietà del Siviglia, secondo Sky Sport è virtualmente un calciatore nerazzurro. Intesa raggiunta con il club spagnolo, per un'operazione che sarà chiusa con la formula del prestito e diritto di riscatto compreso tra gli 8 e i 9 milioni di euro.

Arana non ha partecipato all'allenamento del martedì con il Siviglia e si prepara alla sua prima avventura in Serie A: laterale di fascia sinistra, mancino, il 22enne è approdato nella Liga dal Corinthians, club della sua città dove ha mosso i primi passi nel calcio che conta, totalizzando 58 presenze e 4 reti. Con il Siviglia l'esterno brasiliano ha giocato 25 partite, con due centri all'attivo. Terzino sinistro con licenza di offendere, sulla carta rappresenta il prototipo ideale per il gioco di Gasperini.

Con l'acquisto di Arana, Gasperini avrebbe così trovato l'esterno richiesto ai suoi dirigenti in sede di calciomercato. L'idea che porta al laterale del Siviglia era diventata sempre più concreta dopo aver valutato le difficoltà per arrivare a Diego Laxalt del Milan, cercato con insistenza anche dal Torino. L'innesto in rosa di Arana potrebbe però comportare un addio: quello di Arkadiusz Reca in direzione SPAL, club che deve colmare una lacuna in fascia sinistra dopo il grave infortunio rimediato dal titolare Mohamed Fares.

Esterno abile a coprire tutta la fascia, fisico longilineo (180 centimetri per 69 chili), Arana rappresenterà più di un'alternativa nelle idee tattiche del Gasp. Starà al giovane brasiliano inserirsi in tempi celeri nelle idee di gioco di una squadra che ha spesso valorizzato i suoi laterali di centrocampo, come i numeri della scorsa stagione raccontano: Castagne (5 reti e altrettanti assist), Hateboer (6 centri e 6 assist) e Gosens (3 reti e 2 assist) hanno contribuito con 14 centri e 13 passaggi vincenti ai numeri da record della Dea, che ha polverizzato gli altri attacchi nazionali 103 gol realizzati in tutte le competizioni.