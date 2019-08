Tra infortuni, tagli e mancanza di carattere, l'Italia affronterà il Mondiale FIBA con la speranza di poter almeno superare la prima fase ed ottenere il pass per il pre-olimpico.

1 condivisione

di Manuel Costella - 27/08/2019 15:36 | aggiornato 27/08/2019 15:40

Tre giorni. Di lavoro, per riparare alle falle del sistema. Di applicazione e concentrazione, perchè solo in questo modo l'Italia potrà fare strada e ottenere soddisfazioni dal Mondiale. Il 31 agosto avranno inizio i Mondiali FIBA 2019 di pallacanestro. Ai nastri di partenza anche l'Italia, che dopo una bella fase di qualificazione, ha mostrato il suo lato negativo durante le amichevoli di avvicinamento alla rassegna.

Per questo il CT Meo Sacchetti deciderà solo sul gong, cioè il 29 agosto, i 12 cestisti da portare a Foshan. Perchè con tagli da effettuare e problemi dal punto di vista fisico cui far fronte, con gli infortuni a martoriare il gruppo, scegliere chi potrà scendere in campo diventa sempre più complicato.

A tutto ciò si aggiungono problematiche tecnico-tattiche di vario genere. Nell'aria si avverte una certa negatività, specie dopo le sei sconfitte prima del torneo, l'ultima delle quali arrivata davvero in malo modo con la Nuova Zelanda. Fox Sports prova dunque ad analizzare gli aspetti chiave ed il potenziale percorso di questa ItalBasket all'interno del Mondiale.

Le buone notizie

Getty Images

Le aggiunte al roster di Belinelli, ma soprattutto quelle più recenti di Datome e Gallinari hanno regalato nuove sensazioni per addetti a lavori e appassionati di pallacanestro. I Mondiali di pallacanestro FIBA in Cina, dove condurranno l'Italia, offre loro la possibilità di lasciare il segno nella storia della nazionale azzurra. Un compito arduo, che potrebbe rappresentare per tutti e tre l’apice di una grande carriera. Per superare i quarti di finale, soglia che l'Italia non varca dalle Olimpiadi di Atene del 2004, bisognerà contare necessariamente su di loro.

Ci sarà bisogno dell’efficienza al tiro di Belinelli. La guardia degli Spurs ha già dimostrato di saper alzare il livello del proprio gioco quando si tratta di competizioni FIBA. 37,5% in NBA, addurittura 44,6% nell’EuroBasket del 2017. Il sistema di gioco di Sacchetti non può che agevolare Beli nelle sue percentuali e nel suo essere così decisivo. Il contributo di Gallinari sarà fondato sulle sue capacità di creare giocate, e allo stesso tempo aggiungere le abilità nel tiro da lontano e anche l’attacco diretto a canestro. Giocatore estremamente offensivo, dovrà concentrarsi molto anche sui rimbalzi, essendo la squadra di Sacchetti priva di centri naturali. Datome, un altro veterano che ha giocato su entrambe le sponde dell'Atlantico, sarà abile nell’esercitare la sua leadership, dentro e fuori dallo spogliatoio. L’Italia ha anche bisogno di giocatori che rappresentino l’anima della squadra, e da capitano Datome non può che essere uno di questi.

Per non dimenticare altri giocatori dal puro talento offensivo, come Amedeo Della Valle, il miglior marcatore italiano nei gironi di qualificazione con 17,8 punti a partita, e Alessandro Gentile, apparso in netta crescita nelle ultime uscite.

Le brutte notizie

Getty Images

Sei sconfitte nelle ultime sei amichevoli, in cui sono venute a galla tutte le pecche del roster. Per conformazione l’Italia sarà sempre inferiore, soprattutto in caso di avversario quotato, dal punto di vista fisico ed atletico. Per ovviare a questo problema sono necessari tanti fattori: intensità ed energia, ma soprattutto attenzione e sacrificio in fase difensiva, oltre ad un grado di perfezione per ciò che concerne l’atteggiamento e l’approccio. Le competizioni FIBA hanno insegnato che sono comuni i risultati a basso punteggio sono comuni, specialmente nelle partite da "win or go home". Una difesa attenta ed efficace può trasformarsi nell'arma più letale da sfoderare in determinate occasioni. Proprio l'Italia ha conquistato vittorie e medaglie grazie a squadre magari con minore capacità offensiva, ma con giocatori disposti a sacrificarsi per recuperare palla, usare il corpo e lottare per conquistare il risultato.

Altro problema? Il tiro da tre. Basse percentuali per una squadra che, appena ne ha la possibilità, deve correre. Un fattore assolutamente da non mettere in secondo piano. Evitare che il tempo passi, mettendo in campo velocità della palla e pochi palleggi, prendendosi ogni tiro disponibile. Perchè senza ritmo e decisioni immediate, l'Italia si gioca nel peggior modo ogni potenziale azione da canestro, e in assenza di Hackett diventa maledettamente complicato riuscire ad organizzare un attacco.

Attaccare gli azzurri e Meo Sacchetti non ha senso. Datome e Gallinari portano in dote esperienza, talento e punti, ma di certo non sono da considerare come i salvatori della patria. E poi, questo è al momento il miglior prodotto che la pallacanestro italiana può offrire. Criticabile, invece, l'impressione avvertita dai tifosi, appassionati ed addetti ai lavori: una squadra con facce scure, apparentemente assenti. Una presenza fisica, ma non mentale, per una squadra che ha dato l'idea di non voler gettare il cuore oltre l'ostacolo. Qui è tassativo migliorare, per cercare di lasciare il segno ed essere ricordati in qualche modo dopo questa competizione.

Il potenziale cammino azzurro

Finalmente ci siamo! Da oggi comincia il Mondiale 2019!

Questi sono tutti i gruppi del torneo! Azzurri nel gruppo D che si giocherà a Foshan con Angola, Filippine e Serbia! 🇮🇹💪#Italbasket #NothingButAzzurri #FIBAWC pic.twitter.com/9IimE92Lgb — Italbasket (@Italbasket) March 16, 2019

La storia recente sembra andare contro questa squadra, e le probabilità possono davvero sembrare dubbie per gli azzurri oltre la fase a gironi, specie dopo le ultime amichevoli. Ma superare Filippine ed Angola non dovrebbe rappresentare un grosso problema per gli azzurri. Gli asiatici sono pericolosi dal punto di vista tecnico, gli africani su quello fisico-atletico, ma nessuna delle due, nonostante siano realtà emergenti, sembra disporre di armi sufficienti per porsi come reale minaccia per l'Italia. Gli azzurri debutteranno il 31 con le Filippine, mentre due giorni dopo sfideranno l'Angola. Nonostante i favori del pronostico in entrambe le partite, gli azzurri dovranno affrontarle al meglio per garantirsi quanto prima il superamento del girone e il pre-olimpico.

Due successi assicurerebbero almeno il secondo posto nel gruppo, e alleggerirebbero la pressione sul confronto finale con la Serbia. La partita finale del girone rappresenterà la terza sfida in meno di un mese tra le due formazioni. La squadra di Djordjevic ha spesso scherzato con l'Italia negli ultimi anni. Si pensi ad EuroBasket 2017, o alle due amichevoli di pochi giorni fa, in cui gli slavi hanno fatto valere tutto il loro strapotere fisico e tecnico (anche se con scarti finali differenti). Perciò è preferibile non affrontarla con la qualificazione ancora in bilico.

Se arriverà il superamento del girone, Gallinari e soci coinfluiranno in nuovo girone, portandosi i punti della prima fase. Insieme a loro ci saranno, oltre all'altra qualificata del gruppo D, le prime due del gruppo C, quindi una tra Spagna, Portorico, Iran e Tunisia. Saranno dunque da affrontare le due formazioni ancora non incrociate in quel momento. L'incrocio con gli iberici è quasi inevitabile, e superare la seconda fase ed approdare ai quarti sarà impresa quanto mai ardua, tenendo conto della probabile presenza nel nuovo gruppo anche della Serbia. Ma Sacchetti e la sua squadra sono anche consapevoli che il Mondiale offre l'opportunità di aprire un nuovo ciclo, una nuova storia, una nuova identità per il basket italiano. L'Italia ci ha abituati a partire in sordina e rivelarsi come sorpresa, proprio nel momento più difficile. Ce lo auguriamo anche questa volta.