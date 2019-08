Tortu sfida Sani Brown al Palio della Quercia di Rovereto

Il ritorno di Filippo Tortu è il piatto forte del Palio della Quercia in programma allo Stadio Quercia di Rovereto martedì 27 Agosto.

di Diego Sampaolo - 26/08/2019 11:54 | aggiornato 26/08/2019 16:59

Filippo Tortu farà il suo atteso ritorno alle gare nella cinquantacinquesima edizione del Palio della Quercia di Rovereto due mesi dopo lo stiramento muscolare subito il 30 Giugno scorso durante i 100 metri al meeting della Diamond League di Stanford. Tortu ha corso un personale di 10”10 a Oslo e un 9”97 ventoso a Rieti.



Filippo Tortu:

Mi sembra che siano passati sei mesi da quando mi sono infortunato. Ci siamo allenati davvero tanto e il tempo non sembrava passare davvero mai. Adesso posso dire che sto davvero molto bene. Questa gara non la considero solo come un test, ma come un’occasione per cominciare ad entrare in forma in vista dei Mondiali di Doha. Devo ritrovare alcuni meccanismi e Rovereto mi sarà molto utile. Come sempre vorrei fare il personale. Non ho in mente un tempo, è un nuovo esordio ed è sempre un’incognita. Questa gara servirà a far andare in armonia tutti i pezzi. Ci siamo allenati a Castelporziano, poi siamo andati in Sardegna per due settimane. Non è la prima volta che preparo una gara a Olbia. Mi sono trovato bene e voglio ringraziare l’amministrazione comunale che mi ha messo a disposizione l’impianto. Il Palio della Quercia sarà una serata di altissimo livello e sono contentissimo di tornare a gareggiare contro grandi atleti perché mi esalto e mi diverto. E’ sempre stimolante correre con avversari di questo calibro. Dopo Rovereto mi aspetta la sfida con Marcell Jacobs nell’incontro tra Europa e Stati Uniti. Sarà molto bello confrontarci di nuovo. Non lo facciamo dal Golden Gala 2018. Sono contento che a rappresentare l’Europa ci siano due velocisti italiani. Questo rispecchia la situazione attuale. Con la Gran Bretagna abbiamo il miglior settore velocità in Europa

Sulla pista blu nuova di zecca dello Stadio Quercia il ventunenne sprinter brianzolo testerà la sua condizione di forma contro un cast di atleti di ottimo livello guidato dal giapponese Abdul Hakim Sani Brown, campione del mondo under 18 sui 100 e sui 200 metri a Cali 2015. Lo sprinter nipponico, nato da padre ghanese e madre giapponese, è stato semifinalista sui 200 metri ai Mondiali di Londra 2017. In questa stagione lo studente del team Florida Gators della University of Florida si è classificato terzo alle NCAA Finals di Austin stabilendo il record giapponese con 9”97. Gli altri protagonisti annunciati sono il campione NCAA 2018 Cameron Burrell (autore di un personale di 9”93 e figlio d’arte dell’ex primatista del mondo Leroy Burrell) e Demek Kemp, campione statunitense sui 60 metri indoor in 6”55 nel 2019 e sprinter accreditato di un personale di 10”03 stabilito nel 2019.

Sani Brown sarà seguito da diversi giornalisti giapponesi in arrivo dal Paese del Sol Levante.

Bowie fa le prove generali in vista di Doha

La stella dei 100 metri è la sprinter statunitense Tori Bowie, che in carriera ha conquistato tre medaglie alle Olimpiadi di Rio de Janeiro 2016 (oro nella staffetta 4x100, argento sui 100 metri e bronzo sui 200 metri) prima di trionfare nella finale dei Mondiali di Londra 2017. Rovereto sarà un test importante in vista dei Mondiali di Doha dove difenderà il titolo mondiale. Dopo un infortunio che l’ha tenuta ferma per gran parte della stagione 2018 la sprinter e saltatrice del Mississippi è tornata quest’anno con un quarto posto nel salto in lungo ai Campionati statunitensi di Des Moines con la misura di 6.78m. Bowie ha dimostrato di essere in forma al meeting di Madrid dove si è classificata al terzo posto in 11”09. Ai blocchi di partenza ci saranno altre due velociste con un personale al di sotto degli 11”10 come la statunitense Klara Parker (11”02) e la bahamense Tynia Gaither (11”04).

Nel suo tempo libero Bowie ama seguire il basket (sport praticato ai tempi delle high school) e le puntate della serie televisiva Criminal Minds. Nella passata edizione del meeting di Rovereto si impose l’altra sprinter statunitense English Gardner.

Mahuchik contro Trost

La medaglia di bronzo iridata indoor di Birmingham 2018 Alessia Trost torna in gara dopo il buon terzo posto al Campionato Europeo per nazioni di Bydszgosz dove ha stabilito il primato stagionale con 1.94m e la vittoria a Schifflange in Lussemburgo con 1.90m.

La grande stella internazionale in gara è l’ucraina Yaroslava Mahuchik, la prima atleta nata negli Anni 2000 a vincere una gara della Diamond League in occasione del successo al meeting di Doha con 1.96m. La teenager ucraina ha superato la barriera dei 2 metri per la prima volta in carriera a Stanford a soli 17 anni e ha vinto il titolo europeo juniores a Boras con 1.92m prima di provare senza successo tre tentativi alla misura del record mondiale juniores di 2.02m. Tra il 2017 e il 2018 ha fatto l’en-plein di titoli internazionali giovanili vincendo tre medaglie d’oro agli Mondiali Under 18 di Nairobi 2018 con 1.92m, agli Europei Under 18 a Gyor 2018 con 1.94m e alle Olimpiadi giovanili di Buenos Aires con 1.95m.

Da seguire anche le ucraine Yulia Chumachenko e Iryna Herashchenko, rispettivamente prima e seconda alle Universiadi di Napoli con 1.94m e 1.91m, e la tedesca Marie Laurence Jungfleisch, medaglia di bronzo agli Europei di Berlino 2018 con 1.96m e quarta ai Mondiali di Londra 2017 con 1.95m.

Possibile doppietta giamaicana sui 400 metri

La Giamaica prenota una possibile doppietta sui 400 metri sia a livello femminile sia a livello maschile con Stephanie Ann McPherson e Akeem Bloomfield.

McPherson arriva a Rovereto in ottime condizioni di forma dopo la vittoria di Sabato sera nella tappa della Diamond League di Parigi in 51”11. La quattrocentista giamaicana vanta la medaglia di bronzo individuale sui 400 metri ai Mondiali di Mosca 2013 in 49”99 e l’oro nella staffetta 4x400 ai Mondiali di Pechino 2015 e l’argento olimpico con la 4x400 a Rio de Janeiro 2016. In questa stagione si é classificata terza ai Campionati giamaicani in 51”01, terza a Losanna in 50”88 e seconda a Londra in 50”74.

In chiave italiana sarà da seguire l’ex calciatrice italo-americana Giancarla Trevisan, campionessa italiana a Bressanone lo scorso Luglio e grande protagonista in azzurro con il terzo posto della 4x400 alle World Relays di Yokohama, che ha permesso all’Italia di qualificarsi per i Mondiali di Doha.

Akeem Bloomfield ha centrato la British double vincendo i 400 metri nelle due tappe britanniche della Diamond League a Londra in 44”40 e a Birmingham in 45”04. Il quattrocentista giamaicano vanta il secondo posto ai Campionati NCAA 2018 con un eccellente personale di 43”94 e un primato sui 200 metri di 19”81 ottenuto in occasione della vittoria al meeting della Diamond League di Londra nel 2018. Bloomfield affronterà il connazionale Nathon Allen, terzo alle NCAA Finals 2018 in 44”13, e il trinidegno Machel Cedenio, campione del mondo con la staffetta 4x400 a Londra 2017, vincitore sempre con la staffetta del miglio alle World Relays di Yokohama 2019 e quarto alle Olimpiadi di Rio 2016 con il personale di 44”01. Il migliore azzurro in gara è il giovane talento Edoardo Scotti, campione europeo under 20 a Boras in 45”85 (ad un solo centesimo di secondo dal record personale) e campione del mondo under 20 con la staffetta 4x400 a Tampere 2018.

La Giamaica sarà protagonista anche nei 110 ostacoli dove si esibirà il campione del mondo under 20 di Tampere 2018 Orlando Bennett, accreditato di un personale di 13”27. Il caraibico sfiderà l’azzurro Lorenzo Perini, che in questa stagione ha sfiorato di un solo millesimo di secondo la finale sui 60 ostacoli degli Europei Indoor di Glasgow 2019 e si è classificato quarto alle Universiadi di Napoli dopo aver realizzato il minimo per i Mondiali di Doha in semifinale con 13”46.

Grande protagonista dei 400 ostacoli femminili è la giamaicana Janieve Russell, campionessa del Commonwealth nel 2018 e finalista alle Olimpiadi di Rio 2016. Russell si classificò seconda al Palio della Quercia di Rovereto nel 2017 in 55”48. In ambito europeo le protagoniste principali sono l’azzurra Yadis Pedroso, primatista italiana con il 54”54 realizzato a Shanghai 2013, e la danese Sara Slott Petersen, argento olimpico a Rio 2016 e la polacca Joanna Linkiewicz, argento europeo ad Amsterdam 2016.

Morgunov e Stecchi nel salto con l’asta

La stella annunciata del salto con l’asta è Timur Morgunov, che torna alle gare dopo un infortunio. Il giovane astista russo saltò 6.00 metri agli Europei di Berlino 2018 ma dovette “accontentarsi” della medaglia d’argento alle spalle di Armand Duplantis in una gara di straordinari contenuti tecnici. Morgunov si confermò sul finire della scorsa stagione vincendo la gara alla stazione di Zurigo con 5.91m e il diamante della Diamond League nella finale di Bruxelles con 5.93m.

Claudio Stecchi disputerà la terza gara stagionale all’aperto dopo il quinto posto nel Campionato Europeo per nazioni di Bydgoszcz con 5.66m e la gara di salto con l’asta in piazza a Silandro, dove si è classificato secondo con 5.51m. Il figlio d’arte fiorentino è stato il grande protagonista della stagione indoor 2019 nella quale ha realizzato il record personale con 5.80m a Clermont Ferrand diventando il secondo italiano di sempre alle spalle di Giuseppe Gibilisco, che segue Stecchi come consulente tecnico al fianco del tecnico Ricardo Calcini. Stecchi ha sfiorato il podio agli Europei Indoor di Glasgow classificandosi al quarto posto con 5.65m.

Da seguire anche il belga Ben Broeders, campione europeo under 23 a Bydgoszcz 2017 e atleta accreditato di un personale di 5.76m.

Saruni e Kipketer in un 800 metri molto veloce

Si preannuncia molto veloce la gara degli 800 metri maschili dove farà il debutto in Italia il talento keniano Michael Saruni, atleta accreditato di un personale di 1’43”25 stabilito nel 2018 a Tucson. Saruni, allievo del campione olimpico di Seul 1988 Paul Ereng e compagno di allenamenti di Emmanuel Korir, ha corso in 1’43”70 a Montecarlo e si è classificato terzo a Parigi in 1’44”41. L’altro protagonista in gara è il connazionale Alfred Kipketer, campione del mondo under 20 a Eugene 2014 e under 18 a Donetzk 2013 e vincitore al meeting di Madrid di Domenica scorsa in 1’44”50.

La favorita degli 800 metri femminili sarà la keniana Eunice Sum, campionessa del mondo a Mosca 2013. Da seguire anche la statunitense Kate Grace (1’59”58 di personale). In chiave italiana la migliore azzurra in gara è la figlia d’arte marchigiana Eleonora Vandi, capolista nazionale con 2’00”88.

L’azzurro Marouan Razine correrà i 5000 metri contro l’australiano Patrick Tiernan (13’12”68) e il gibutiano Dirieh Djamal (13’13”45).

Randazzo contro Frayne e Gayle

Si preannuncia interessante il salto in lungo maschile dove il campione italiano Filippo Randazzo cercherà di avvicinare il muro degli 8 metri dopo aver vinto il titolo nazionale a Bressanone con 7.94m. L’azzurro sarà stimolato dalla concorrenza di due atleti di alto livello internazionale come l’australiano Henry Frayne (8.34m di personale e secondo ai Giochi del Commonwealth 2018 a Gold Coast e ai Mondiali Indoor 2012 a Istanbul) e il giamaicano Tajay Gayle, vincitore della tappa della Diamond League nel 2019 a Shanghai e secondo al meeting di Londra con il personale di 8.32m.

Giavellotto con Carolina Visca e Matusevicius

Carolina Visca avrà la chance di confrontarsi a livello internazionale dopo il titolo europeo under 20 conquistato a Boras e il titolo italiano di Bressanone nel 2019 con il record personale di 58.47m. La giovane giavellottista romana allenata dal padre Alberto sarà stimolata dalla lettone Liveta Jasiunaite (bronzo europeo 2018 a Berlino e oro alle Universiadi di Napoli 2019) e dalla canadese Elizabeth Gleadlie (63.40m).

Grande favorito del giavellotto maschile è il lettone Edis Matusevicius, argento alle Universiadi di Napoli 2019 e campione nazionale con l’eccellente misura di 89.17m. Il campione italiano 2019 Mauro Fraresso proverà ad avvicinare il muro degli 80 metri già superato in questa stagione con 81.79m lo scorso Febbraio.

Le padroni di casa Mattuzzi e Battocletti contro una grande concorrenza internazionale nei 3000 siepi

Una gara che susciterà grande interesse in ambito locale è quella dei 3000 siepi femminili dove scenderanno in pista la roveretana Isabel Mattuzzi e l’altra trentina Nadia Battocletti. Mattuzzi, portacolori della società organizzatrice Quercia Trentingrana Rovereto, detiene il secondo miglior tempo italiano di sempre sui 3000 siepi con il 9’34”02 realizzato in occasione degli Europei di Berlino 2018 dove fu splendida finalista. Mattuzzi è allenata da Dimitri Giordani, coach e segretario della Quercia Rovereto. Isabel ha vinto due titoli italiani in questa stagione sui 3000 siepi e nei 10000 metri.

Nadia Battocletti farà il debutto assoluto sui 3000 siepi dopo l’argento europeo under 20 sui 5000 metri conquistato a Boras e il primato italiano under 20 sui 3000 metri realizzato di recente a Goteborg.

Le azzurre si confronteranno con una concorrenza qualificata che comprende l’australiana Geneviéve Lacaze (9’14”28 di personale), l’etiope Etenesh Diro (9’13”25), la keniana Fancy Cherono ((9’23”32), l’albanese Luiza Gega (seconda agli Europei di Amsterdam 2016 e personale di 9’22”00) e la turca Ozlem Kaya (bronzo europeo ad Amsterdam 2016).

Il Palio della Quercia è stato presentato Sabato scorso all’Urban Centre nel cuore di Rovereto alla presenza del sindaco Francesco Valduga e dell’assessore provinciale Achille Spinelli. Durante la serata del Palio verrà inaugurata la nuova pista blu costruita sul modello di quella dell’Olympiastadion di Berlino dalla ditta tedesca BSW. Il meeting ricorderà come da tradizione la figura di Edo Benedetti, Presidente e Fondatore della Quercia Rovereto, che organizza da 55 anni il Palio della Quercia, il più antico meeting di atletica italiano. Sono in corso di ultimazione i lavori per intitolare le due curve dello Stadio Quercia a due figure storiche dello sport roveretano come Edo Benedetti e Remo Albertini, Presidente dell’FC Rovereto, che festeggia nel 2019 i 100 anni di vita.

Rovereto è stata chiamata la città della Pace e dello Sport come sta scritto all’ingresso dello Stadio Quercia. Il meeting trentino ha saputo conquistarsi uno spazio importante nel panorama dei grandi meeting internazionali diventando un trampolino di lancio di giovani campioni che hanno proseguito la carriera vincendo medaglie alle Olimpiadi, ai Mondiali e agli Europei. L’evento è entrato nel cuore degli appassionati trentini avvicinando tante famiglie e giovani all’atletica.

Nel corso della serata verrà disputata la finale della staffetta 4x400 dei Campionati Italiani, che non era andata in scena un mese fa a Bressanone a causa della pioggia. Carlo Giordani, Presidente della Quercia Trentingrana Rovereto:

La notizia della partecipazione di Filippo Tortu ha catalizzato notevoli attenzioni. Per Martedì sono attesi media da tutto il mondo, non solo dall’Italia. E’ la conferma che la piccola Rovereto sappia sempre recitare un ruolo importante anche nel panorama internazionale. La nuova pista, costruita sul modello di quella di Berlino, sarà un motivo in più per aumentare gli sforzi della società. Il Palio della Quercia si preannuncia come un’edizione interessante con i 100 e i 400 metri come momenti clou, senza però tralasciare momenti di grande valore agonistico come i 3000 siepi femminili. Sono attese diverse ragazze alla ricerca della conferma della partecipazione ai Mondiali di Doha. Chi ha provato la nuova pista in questi giorni, compresi gli atleti giapponesi già arrivati a Rovereto, l’ha definita molto veloce

Anche quest’anno le gare saranno commentate allo stadio dagli storici speaker Luigi Spagnolli (ex sindaco di Bolzano e mezzofondista in gioventù), Walter Brambilla e Loris Zortea.