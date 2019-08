Le parole del presidente granata dopo la vittoria interna sul Sassuolo: "La Roma non può contattare i nostri giocatori, c'è un impegno scritto". E il club giallorosso replica...

di Redazione Fox Sports - 26/08/2019 09:26 | aggiornato 26/08/2019 12:01

Una vittoria offuscata. Il Torino ha battuto 2-1 il Sassuolo tra le mura amiche ma a tenere banco è il caso Nicolas N'Koulou. Il difensore camerunese non è andato neanche in panchina contro i neroverdi per sua esplicita richiesta. Una situazione spiegata così dal tecnico Walter Mazzarri ai microfoni di Sky Sport:

N'Koulou mi ha detto che non c'era con la testa quando gli ho fatto vedere gli errori con il Wolverhampton, mi ha detto che era inutile lo facessi giocare. L'ho richiamato, ci ha dormito sopra e la situazione non è cambiata. Non potevo farlo giocare. Se vuole restare dovete chiedere a lui, noi abbiamo tutto per convincerlo a rimanere

Furioso il presidente Urbano Cairo:

Ci sono rimasto molto male nel sapere che N'Koulou non c’era con la testa. Era una partita importante per tutti. La cosa mi ha lasciato di stucco. Non è una cosa logica. Ci sono delle cose che non capisco, perché credo che un professionista debba onorare sempre i suoi impegni e farlo sempre al massimo della voglia. Il giocatore ora deve chiarire con la società e soprattutto con i compagni

Cairo ha proseguito:

N'Koulou non c'era con la testa e ce lo viene a dire un giorno prima della partita? Ma siamo fuori… Mi ha sconvolto il suo comportamento, a saperlo avremmo preso uno o due gol in meno col Wolverhampton. Ho detto a inizio mercato che tengo tutti i giocatori e così farò, quindi N'Koulou rimane con noi. Avrà pure altre idee ma ha un contratto con noi

E sull'ipotesi che vada alla Roma, ha detto:

La Roma non può contattare i nostri giocatori, c'è un impegno scritto (una clausola imposta dopo l'addio dell'ex ds Petrachi, ndr) per cui ogni contatto tra la Roma e i nostri giocatori vale una penale da 900mila euro. Quindi lo contattino pure e ci prendiamo i soldi. Ho ricevuto l'agente di N'Koulou a Forte dei Marmi solo dieci giorni fa, ho accettato anche di mettere una clausola rescissoria, gli avrei migliorato lo stipendio. Niente da fare, poi viene fuori con questo comportamento assurdo

La replica della Roma a Cairo

