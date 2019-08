Finisce 1-0 per i bianconeri: decide un gol di Becao nel secondo tempo. Il Milan ora affronterà il Brescia nel prossimo turno di Serie A, sabato 31 agosto alle 18 a San Siro. L'Udinese giocherà invece domenica 1 settembre di nuovo in casa contro il Parma, fischio d'inizio ore 20.45. Ma adesso ecco il video dei gol e degli highlights di Udinese-Milan 1-0:

Udinese-Milan apre la domenica della prima giornata di Serie A 2019/20. I rossoneri di Giampaolo esordiscono alla Dacia Arena, davanti l'Udinese di Igor Tudor, un test non semplice per mettere alla prova le dinamiche introdotte dal tecnico ex Sampdoria. I friulani, dal canto loro, hanno raggiunto la salvezza nella scorsa stagione proprio grazie al tecnico croato, subentrato a Nicola a marzo.

