La Serie A 2019/20 parte in casa per il Torino . I ragazzi di Mazzarri ospitano il Sassuolo di De Zerbi per la prima di campionato, un appuntamento che mette di fronte due squadre che hanno ben figurato nella scorsa stagione. Il Toro, infatti, è arrivato in Europa League, complice anche la rinuncia del Milan, mentre il Sassuolo ha chiuso all'undicesimo posto conquistando una salvezza tranquilla.

