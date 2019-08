Il tecnico serbo ha assistito alla gara in piedi, ai bordi dell'area tecnica. Si è sbracciato, si è agitato e ha finito arrabbiato per il risultato.

di Franco Borghese - 26/08/2019 09:34 | aggiornato 26/08/2019 09:45

Sinisa Mihajlovic è tornato a casa sua, anche se stava in trasferta. Perché lui si sente a casa quando è sul terreno di gioco, non importa di quale stadio. Era il Bentegodi, poteva essere il Dall'Ara o l'Olimpico, così come San Siro o Marassi, tutti impianti che ha vissuto centinaia di volte in questi quasi 30 anni di Serie A.

Ieri sera Mihajlovic è tornato, a sorpresa, dimostrando forza di volontà e carattere. Resta il solito guerriero, contro la malattia, contro il destino, contro ogni tipo di avversario. A pochi minuti dal fischio di inizio si è presentato dai suoi ragazzi: perché glielo aveva promesso. E nello spogliatoio del Bologna è subito esploso il boato. Ha dato i propri consigli alla squadra, le proprie indicazioni (già esplicitate in precedenza dal suo staff, con il quale è in contatto continuo). Lo ha voluto fare di persona. Per i suoi ragazzi, per se stesso, per la propria famiglia. Ha mandato un grande segnale di forza.

Sulla panchina del Bentegodi il tecnico si è seduto alle 20.44, accompagnato dal coro dei 3mila tifosi bolognesi ("Dai Sinisa alé alé...") e dagli applausi di uno stadio intero. Non ci possono essere rivalità in situazioni come questa, solo grande solidarietà. Al rigore del momentaneo 1-0, Mihajlovic è rimasto impassibile: tutto come al suo solito. Durante la partita però spesso si è infuocato. E intanto la moglie Arianna e le figlie postavano su Instagram vari status a lui dedicati.

Sinisa Mihajlovic durante la partita di Serie A fra Verona e Bologna

Serie A, Mihajlovic torna in panchina: tutto sulla sua serata

Sinisa ha dimostrato di essere sempre lo stesso nonostante la malattia. Dall'abbigliamento (tuta lunga, polo grigia del club, cappellino, felpa legata in vita e lanciata via durante la gara, oltre a un cerotto sul lato sinistro del collo) all'atteggiamento. In piedi ai bordi dell'area tecnica, per poi andarsi a sedere ogni tanto in panchina. Aveva un po' meno energie del solito, ma la stessa voglia di sempre.

Da lodare anche l'atteggiamento dell'Hellas Verona: il club di casa ha allestito uno spogliatoio per lui, il presidente Setti è andato a salutarlo congratulandosi per il coraggio. La partita però lo ha fatto innervosire: Mihajlovic voleva vedere un altro atteggiamento dalla squadra. La voleva più affamata. A due minuti dalla fine è rientrato negli spogliatoi, non felice per l’1-1. Poi, passando per la mixed-zone con la mascherina, è rientrato in ospedale a Bologna. In attesa di poter tornare ancora una volta a casa sua.