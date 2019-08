Subito un impegno ostico per la Lazio di Inzaghi in questa prima giornata di Serie A . I biancocelesti infatti sono ospiti della Sampdoria di Di Francesco al Ferraris per la prima di campionato. Inzaghi, confermato sulla panchina della Lazio, vuole subito una partenza col botto per cercare di arrivare pronto alla stracittadina della prossima giornata.

