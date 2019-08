Finisce con un pirotecnico 3-3. Giallorossi tre volte in vantaggio grazie ai gol di Under, Dzeko e Kolarov e tre volte raggiunti da Pinamonti, Criscito e Kouamé.

Esordio casalingo per la Roma di Fonseca, che si trova davanti il Genoa di Andreazzoli nella prima giornata di Serie A . I giallorossi, forti del rinnovo di Dzeko, cercano subito i tre punti ma devono vedersela col Grifone, una squadra costruita per rimanere in Serie A anche quest'anno.

A segno in ordine Under, Pinamonti, Dzeko, Criscito, Kolarov e Kouamé.

