Il miglior esordio possibile per la nuova Inter di Antonio Conte: 4-0 al Lecce e primi tre punti, in gol anche i due nuovi acquisti.

di Stefano Fiori - 26/08/2019 22:38 | aggiornato 26/08/2019 22:44

La Serie A ritrova Antonio Conte proprio come l'aveva salutato. Da Juventus-Cagliari del 18 maggio 2014, sua ultima panchina bianconera, e Inter-Lecce di stasera è cambiato tutto. Eppure il feeling con la vittoria è rimasto immutato: 1926 giorni, l'ex ct della Nazionale torna nel massimo campionato e si gode il 4-0 contro la squadra della sua città natale. Impossibile chiedere di meglio come partenza, con due nuovi acquisti subito in gol.

Se ad aprire i giochi è il veterano Marcelo Brozovic dopo 21 minuti, al 24' ecco la prima gioia nerazzurra di Stefano Sensi: una rete d'autore, il metronomo ex Sassuolo non paga per nulla dazio alla timidezza. E nella ripresa, al 60', non poteva mancare il primo squillo di Romelu Lukaku.

Una vittoria rotonda, quella dell'Inter, che non deve però oscurare lo spirito propositivo e combattivo del Lecce di Fabio Liverani: la vice regina della passata Serie B ha scelto una strada netta, quella di un calcio che non badi solamente a limitare i danni. Certo, riabbracciare la Serie A contro una delle candidate al titolo non ha reso proprio giustizia alla formazione salentina. Ma adesso vediamo i voti, i migliori e i peggiori del match di San Siro.

Prima partita ufficiale con l'Inter, primo gol di Stefano Sensi

Serie A, le pagelle di Inter-Lecce

Inter (3-5-2): Handanovic 6.5; D'Ambrosio 6.5, Ranocchia 6.5, Skriniar 6.5; Candreva 7, Vecino 6 (66' Barella 6), Brozovic 7, Sensi 7 (72' Gagliardini 6), Asamoah 6.5; Lautaro 6 (77' Politano 6.5), Lukaku 7. Allenatore: A. Conte 7.5.

Lecce (4-3-1-2): Gabriel 5; Rispoli 5 (72' Benzar 5.5), Rossettini 5.5, Lucioni 5.5, Calderoni 6; Petriccione 5.5 (61' Mancosu 5.5), Tachtsidis 5.5, Majer 5.5; Falco 6.5; La Mantia 5.5 (61' Farias 4), Lapadula 5.5. Allenatore: F. Liverani 5.5.

I migliori

Brozovic 7

Epic pennellata. "Marcelo, come here!", gli ha sussurrato la porta del Lecce. Lui non ha risposto all'invito in prima persona, al suo posto ha delegato il pallone del primo gol dell'era Conte. E il primo centro personale del croato, praticamente da dieci mesi a questa parte: l'ultimo addirittura lo scorso 29 ottobre, in casa della Lazio. E poi una partita danzata, tra la regia e le sortite in area. Decisamente ispirato.

Sensi 7

Stefano Sensi non sa cosa significhino la timidezza e la paura dell'esordio. Dopo quattro minuti è lui a suonare la carica, con la prima occasione da gol per l'Inter. La rete la trova per davvero venti minuti più tardi: il suo urlo di gioia sembra quello di Tardelli, di Grosso, fate voi. L'unica nota stonata, il fastidio muscolare che lo costringe a lasciare il campo nel finale.

Lukaku 7

Era lì nell'aria, lo aspettavano tutti, prima o poi sarebbe arrivato. Sessanta minuti d'attesa, ma ecco tutta San Siro accontentata: Romelu sfrutta il più facile dei tap-in e timbra al debutto con il quarto club diverso della sua carriera. Ma soprattutto, quanta corsa e quanto lavoro sporco per la squadra: tutto quello che Conte chiede da sempre ai propri centravanti.

I peggiori

Farias 4

Un quarto d'ora nella ripresa per stendere l'ex compagno di squadra Barella e farsi espellere. Non proprio il debutto dei sogni in campionato con il Lecce, per il brasiliano in prestito dal Cagliari.

Rispoli 5

Soffre eccome sulla destra, le insidie sono molte e mantenere la lucidità difensiva non è facile.

Gabriel 5

L'erroraccio che apre la porta al gol di Lukaku macchia una prestazione fino a quel momento senza troppi nei.

