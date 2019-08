L'arbitro Massa e il VAR Valeri verranno fermati per almeno un turno dopo l'errore sul rigore assegnato al Napoli.

di Redazione Fox Sports - 26/08/2019 11:25 | aggiornato 26/08/2019 11:30

Una partita di cui si continuerà a parlare ancora a lungo. In Fiorentina-Napoli c'è un episodio in particolare che fa discutere: il rigore assegnato dall'arbitro Davide Massa alla squadra di Carlo Ancelotti per un contatto che non c'è tra Castrovilli e Mertens.

Un errore grave che poteva essere evitato dal VAR Paolo Valeri, ma così non è stato. Come riportato da Il Corriere dello Sport, il designatore della Serie A Nicola Rizzoli ha deciso di fermare per almeno un turno Massa e Valeri.

Rizzoli ritiene più grave il mancato intervento del VAR che ha avallato la scelta di Massa, ma entrambi i fischietti saranno puniti e dovrebbero tornare operativi il 15 settembre dopo la sosta per le nazionali, in occasione della terza giornata.

Intanto proprio Rizzoli è intervenuto a Radio Anch'io Lo Sport e ha parlato così di quanto successo in Fiorentina-Napoli: