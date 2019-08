Con l’arrivo di Lukaku, la squadra di Conte è al completo e pronta a lanciare l’assalto alla Juve. Contro il Lecce si valuterà il 3-5-2 e l’intesa fra Lukaku e Lautaro Martinez.

di Jvan Sica - 26/08/2019 10:58 | aggiornato 26/08/2019 11:03

"Non voglio più una pazza Inter". Questa non è solo una boutade che Antonio Conte ha rivolto al presidente Steven Zhang durante la sua presentazione al mondo nerazzurro, è anche una mission, una dichiarazione d'intenti molto precisa. La sua squadra dovrà avere uomini concentrati sui loro compiti e sull'essere professionista al 100%. Deve avere un modello di gioco preciso e adattabile ai contesti e infine tutti devono remare dalla stessa parte, senza più colpi di testa e visioni discordanti.



Questa idea il nuovo allenatore l'ha subito messa in pratica, allontanando gli uomini che potevano dare fastidio in spogliatoio, vedi Icardi o Nainggolan, e i calciatori che non rientravano nel piano tattico, vedi Perisic. Le scelte di calciomercato sono state invece all'insegna della gioventù e del dinamismo. Sono arrivati Barella, Sensi e Lazaro per dare energia ad una squadra troppo compassata, mentre Godin serve soprattutto a dare esperienza e personalità a un gruppo in cui nessuno ha mai vinto qualcosa di importante.



Serviva infine l'uomo copertina, l'attaccante che potesse silenziare tutto il bailamme intorno ad Icardi e desse quel qualcosa in più nei momenti fondamentali delle gare. Si è scelto Romelu Lukaku, con una doppia operazione molto importante anche da un punto di vista "comunicativo". Si è detto all'intero calcio europeo che l'Inter è di nuovo una società che può comprare campioni ad un costo molto alto, 83 milioni di euro, e si è lanciato un messaggio anche al "mercato interno", in quanto anche la Juve era sul giocatore belga. Dalla sfida di lunedì contro il Lecce in poi tutto questo deve diventare realtà attraverso le prime scelte di formazione.

La prima contro il Lecce servirà a Conte a valutare il modulo preferito, il 3-5-2 e a creare intese fra i due attaccanti, Lukaku e Lautaro Martinez.

Tanti volti nuovi e il 3-5-2 su cui costruire tutto: come sarà la prima Inter di Conte?

Difesa: in attesa di Godin, D’Ambrosio provato alla Walker

Tra i tanti piccoli dogmi che Antonio Conte vuole portare nell'Inter, il primo è quello del modulo: il 3-5-2. La difesa a tre dei sogni è chiara, formata dai "tenori" difensivi Godin, de Vrij e Skriniar. Una retroguardia così poche squadre al mondo posso permettersela.

Nella sfida contro gli uomini di Liverani mancherà sicuramente l'ex Atletico Madrid, fuori per un problema muscolare. A prendere il suo posto non sarà uno fra Bastoni e Ranocchia ma D'Ambrosio, che il nuovo allenatore vuole impostare alla Walker, seguendo l'intuizione di Guardiola al Manchester City.

Centrocampo: la prima prova ufficiale per il duo Sensi-Brozovic

Sulle due fasce le scelte sono obbligate. A destra andrà Candreva, in attesa del recupero definitivo del nuovo acquisto Lazaro, mentre a sinistra tocca ad Asamoah, unico esterno sinistro di ruolo se non arriva qualcuno negli ultimi giorni di calciomercato.

I centrali saranno Sensi e Brozovic, a formare una coppia di doble pivote molto interessante, necessaria per gestire la palla e farla muovere con velocità, mentre sul centrosinistra - al posto del titolare Barella, anche lui affaticato - giocherà Vecino. In questo reparto sarà molto importante vendere, Joao Mario primo della lista, e magari comprare un altro giocatore di qualità.

Attacco: Lukaku-Martinez sarà l’attacco del destino?

Dopo aver vissuto un'estate intera senza attaccanti, con il solo Esposito disponibile e per questo premiato da Conte che lo porterà spesso con lui in panchina, contro il Lecce si potrà vedere la coppia Lukaku-Lautaro Martinez, gli uomini che dovranno lanciare l’assalto alla Juventus.

Con l’arrivo del belga l’umore del tecnico ex bianconero e l’entusiasmo della piazza sono schizzati verso l'altro. Adesso è solo tempo di accelerare e creare una squadra perfettamente oliata. Potrebbe servire ancora del tempo e dei ritocchi ma tutti nel mondo Inter sono molto fiduciosi.

Probabile formazione dell’Inter contro il Lecce

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Skriniar; Candreva, Sensi, Brozovic, Vecino, Asamoah; Lukaku, Lautaro Martinez.