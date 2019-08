Il Brescia di Corini esordisce in casa del Cagliari per questa prima giornata di Serie A . Le Rondinelle, forti dell'acquisto di Mario Balotelli, vogliono subito avere un impatto positivo nella massima serie ma hanno di fronte il Cagliari di Maran, reduce da una discreta stagione culminata con la salvezza.

Esordio in terra sarda per il neopromosso Brescia, che si impone 1-0 grazie al rigore trasformato da Donnarumma.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK