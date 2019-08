Il tecnico blucerchiato ha fatto ammenda dopo la sconfitta con la Lazio, ma ha chiesto alla società di intervenire sul mercato. Pesano le partenze di Andersen e Praet.

26/08/2019

Doveva essere l'inizio di una nuova era, ma ben presto la serata si è trasformata in un incubo. Sampdoria - Lazio era cominciata sotto i migliori auspici, con le notizie rassicuranti - per i tifosi - riguardo la cessione ormai perfezionata del club alla cordata capitanata da Gianluca Vialli, con il presidente Ferrero che assicurava al popolo blucerchiato di essere ben disposto a farsi da parte. I cori per l'ex centravanti però sono stati subito seguiti dall'estrema delusione per uno 0-3 inaspettato. Una sconfitta pesante per una Samp caduta ai piedi di Ciro Immobile, bravo a passeggiare sui resti della difesa locale per sfondare quota 100 gol in Serie A.

La squadra, visibilmente spenta e indietro nel processo di assimilazione tattico imbastito da Di Francesco, ha messo in mostra diverse mancanze che lo stesso tecnico ha sottolineato al fischio finale del signor Rocchi. L'ex allenatore della Roma ha chiaramente detto che il mercato in entrata non può considerarsi concluso e che, in questi ultimi giorni di trattative, lui e i suoi assistenti si aspettano ancora diversi innesti. D'altronde, andando a scorrere le tabelle di acquisti e cessioni, ci si accorge facilmente di come questa Samp abbia delle falle a tutt'oggi non colmate.

Abbiamo bisogno di rinforzi, gli altri hanno una fisicità maggiore rispetto a noi. Avevo visto dei passi in avanti, è normale che questa partita ci butterà un po' giù ma dobbiamo ripartire subito.

Parole forti, che però fotografano perfettamente il pensiero di Di Francesco. La partita con la Lazio ha emesso diverse sentenze, la prima delle quali riguarda l'associazione forzata tra le caratteristiche dei giocatori in rosa e il modulo di base proposto dal mister. Difficile fare il 4-3-3, marchio di fabbrica dell'abruzzese, senza alcune pedine fondamentali. Ancora più complicato proporlo se la società ti ha venduto almeno un paio di pezzi pregiati come il difensore Andersen e il centrocampista Praet. Sia il danese che il belga, per caratteristiche tecniche e di leadership, si sarebbero sposati benissimo con la nuova gestione, ma sono stati sacrificati all'altare delle plusvalenze.

Eusebio Di Francesco osserva sconsolato il disastro di Marassi: lo 0-3 subito dalla Lazio fa emergere tutti i limiti della Sampdoria, chiamata a rinforzarsi ulteriormente da qui a fine mercato

Sampdoria travolta in casa, Di Francesco chiede rinforzi: serve gente funzionale

Quando la Sampdoria ha annunciato l'arrivo di Di Francesco, il messaggio mandato alla piazza era più che chiaro: si vogliono fare le cose per bene e alzare l'asticella con un allenatore che non accetta progetti di secondo piano. Poi qualcosa è andato storto, come confermato dallo stesso tecnico. A partire dai singoli: oggi ai blucerchiati mancano almeno tre o quattro rinforzi di spessore, più o meno disseminati lungo tutto il campo. Per esempio, il vuoto lasciato da Andersen non è stato affatto colmato, perché viene difficile pensare che un direttore sportivo scafato come Carlo Osti possa pensare di costruire un reparto arretrato sul redivivo Jeison Murillo o su un progetto alla Colley.

Anche le fasce sono parecchio rivedibili: Bereszynski a parte, in rosa ci sono solo comprimari alla Murru, Regini e Sala, gente non adatta a fare quel salto di qualità promesso subito dopo l'annuncio di Di Francesco. Il ruolo del terzino è fondamentale nel 4-3-3 e, proprio per questo, i laterali devono avere qualità anche in fase di spinta, in modo da riuscire da duettare con gli esterni e creare superiorità numerica. E che dire del centrocampo? Partito Praet, si è spenta la luce, un black out che i vari Ekdal, Linetty e Ronaldo Vieira non possono assolutamente colmare. Né, tantomeno, può riuscirci Jantko, un prospetto interessante ma, nel contempo, anche un 21enne che ha ancora tutto da dimostrare. Impensabile caricarlo di troppe responsabilità, difficile vederlo imporsi nel breve.

Infine, siccome i problemi in casa Samp hanno assunto una forma di effetto domino, ecco che anche davanti la squadra ha palesato diverse difficoltà. Il motivo è più di natura tattica che tecnica, visto che con Giampaolo i doriani venivano schierati con un trequartista e due punte: col passaggio al tridente, molti di questi giocatori sono stati inevitabilmente tagliati fuori. Gaston Ramirez, Caprari e Gabbiadini giocano adattati e l'impressione è che Di Francesco potrebbe benissimo farne a meno. Inspiegabile, seppure stuzzicante, in tal senso è l'arrivo di Gonzalo Maroni, un fantasista argentino che dovrà adattarsi a esterno per provare a ritagliarsi un po' di spazio.

Defrel ma non solo: i possibili affari in entrata

A Genova si chiedono quanto la trattativa per la cessione del club abbia influito sul lavoro di Osti. Difficile dirlo con certezza, ma da qui al 2 settembre il direttore sportivo blucerchiato dovrà giocoforza intervenire sul mercato per rinforzare la squadra. La rosa numericamente è lunga, ma poco associativa per le idee di Di Francesco. Che, adesso, si augura di ricevere giocatori funzionali, magari in cambio di gente sulla quale non ha intenzione di puntare. Il nome caldo per l'attacco è quello di Gregoire Defrel, una punta molto mobile in grado di fare l'esterno e il centravanti, che già conosce la piazza ed è ben visto dalla tifoseria. Il piano B è Nicolas Gonzales, centravanti argentino dello Stoccarda.

In mezzo al campo invece si studiano più piste: la prima, più complicata, porterebbe all'argentino Emiliano Rigoni dello Zenit, ma la trattativa sembrerebbe essersi arenata negli ultimi giorni causa valutazione troppo alta del cartellino. Così si potrebbe decidere di investire qualche soldo in chiave futura prendendo il talentuoso Nicolas Vignato, gioiellino di casa Chievo tra i pochi a salvarsi dalla scorsa disastrosa stagione dei veronesi. Vignato potrebbe non bastare, così dalla Francia spunta l'affascinante ipotesi Thiago Maia, interno del Lille per il quale va superata la concorrenza del Genoa, ma tutto è subordinato alle uscite di Capezzi e Thorsby.

Sugli esterni le suggestioni sono Matteo Politano e Simone Verdi: quasi impossibile l'interista, molto più avvicinabile il secondo, soprattutto adesso che il Torino pare averlo definitivamente mollato. L'operazione potrebbe chiudersi sui 20 milioni di euro con formula ancora da concordare. Quasi tramontato il francese Kamano del Bordeaux, dalla Spagna si parla di un interessamento per Adrian Embarba, leader e capitano del Rayo Vallecano. Per la sinistra torna in auge il nome dell'ex Ivan Strinic, svincolatosi dal Milan, con il mercato dei parametri zero che vede ancora disponibili Andrea Bertolacci e José Mauri. In porta, come vice Audero, si parla del croato Kalinic o di Seculin.

In ogni caso, l'allarme lanciato da Di Francesco porta a pensare che ci saranno ancora diversi interventi. Difficilmente l'abruzzese è una persona che si espone così tanto, ma evidentemente - a queste condizioni - il pericolo di una stagione anonima è molto alto. Le trattative per la cessione della società stanno sparigliando le carte in tavola: l'accordo non è concluso ma Ferrero sembra non sia più intenzionato a esporsi economicamente e, questa fase di stallo, potrebbe nuocere gravemente a tutto l'ambiente doriano. Che, dopo la scoppola subita dalla Lazio, esige delle risposte.