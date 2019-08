📋 Lesione miotendinea al retto femorale sinistro per Perotti. Ti aspettiamo presto in campo Diego! 💪 https://t.co/LOsXJiLMVh #ASRoma pic.twitter.com/VWoyOVp17j

Adesso con ogni probabilità il direttore sportivo Gianluca Petrachi tornerà frettolosamente sul mercato per comprare - oltre a un centrale difensivo - un esterno d'attacco da alternare a Under e Kluivert. Avrà tempo fino al 2 settembre alle ore 20.

L'ex giocatore del Genoa, durante l'allenamento di sabato scorso, si è infatti procurato una lesione miotendinea al retto femorale sinistro e ha già iniziato le terapie del caso per tornare in campo il prima possibile.

All'indomani del pirotecnico 3-3 maturato allo Stadio Olimpico tra Roma e Genoa, arrivano pessime notizie per il tecnico dei giallorossi Paulo Fonseca. Il club ha infatti reso noto l'esito degli accertamenti strumentali a cui si è sottoposto l'infortunato Diego Perotti, che dovrà restare ai box per almeno 45-60 giorni.

