La Roma ha pareggiato 3-3 contro il Genoa allo Stadio Olimpico nella prima giornata della Serie A 2019/2020. Una bellissima partita durante la quale c'è stato spazio per un momento speciale. No, non riguarda una prodezza ammirata sul prato verde ma qualcosa successo sugli spalti.

Precisamente in Curva Sud, dove è stato esposto uno striscione dedicato al capitano romanista Alessandro Florenzi. Recitava: "Avanti con la tradizione della fascia a un romano. Al fianco di Florenzi capitano".

Dopo gli addii di Francesco Totti e Daniele De Rossi, la fascia è infatti passata sul braccio di Florenzi. Che nella passata stagione è stato fischiato a più riprese. Adesso però tra il numero 24 e la tifoseria romanista è torna la pace e le frizioni sono solo un ricorso.

Io con i tifosi non ho mai litigato, sia ben chiaro. Ho apprezzato tantissimo - ha detto Florenzi - lo striscione e l'incitamento durante i 90′. Hanno visto che non abbiamo mollato, non ci siamo disuniti, non abbiamo cambiato la nostra identità. Quando esci stremato da partite come questa e sai che hai dato tutto, non puoi che uscire a testa alta. I tifosi lo capiscono e apprezzano. Ovviamente non siamo felici del risultato, ma la prestazione è stata di livello