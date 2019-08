Il tecnico portoghese analizza il pari contro il Genoa che ha fatto emergere pregi e difetti della squadra: "La squadra non trasmetteva sicurezza, cerchiamo un centrale che aggiunga qualcosa alla rosa."

Luci e ombre nel debutto in Serie A della Roma targata Paulo Fonseca: più ombre che luci a dire la verità, visto che la sensazione che chi ha assistito alla sfida dell'Olimpico è che per i giallorossi si possa tranquillamente parlare, al netto della bella prestazione del Grifone guidato dall'ex Aurelio Andreazzoli, di due punti persi. Una vittoria avrebbe caricato l'ambiente in vista del derby con la Lazio, il 3-3 finale invece racconta di una squadra a tratti scintillante in attacco ma con vistose amnesie in fase difensiva.

Si potrebbe parlare anche di tenuta mentale, di carattere, quello che è evidentemente mancato a una squadra capace di passare in vantaggio per ben tre volte per poi farsi puntualmente raggiungere. Una squadra che ha mantenuto gran parte della formazione della scorsa stagione - nei titolari l'unica novità era il portiere Pau Lopez - e che nonostante questo deve ancora trovare un proprio equilibrio per interpretare al meglio il nuovo modulo - il 4-2-3-1 - e il nuovo stile di gioco voluti da Paulo Fonseca.

Il quale al termine dei 90 minuti si sforza di sottolineare gli aspetti positivi ma non nasconde l'amarezza derivante dall'aver pareggiato una gara dove la sua Roma ha comunque giocato bene e che fino all'ultimo ha creduto di vincere. La mancanza di sicurezza derivante da una difesa fragile, con interpreti forse non all'altezza, significa che il tecnico portoghese attende ancora un rinforzo dietro: pur cercando di non mancare di rispetto a chi è attualmente in rosa, Fonseca non nasconde come l'acquisto sul calciomercato di un difensore (prima di sapere dell'infortunio di Perotti...) sia una necessità.

Roma, più ombre che luci: Fonseca chiede un rinforzo dietro

Attenzione però, non un difensore qualsiasi, non un nome giusto per completare il reparto: la Roma ha bisogno di qualcuno che faccia la differenza e che apporti un vero miglioramento alla squadra, un miglioramento che non riguarderebbe soltanto la difesa ma che interpretando le parole di Fonseca finirebbe con il dare sicurezza a tutta la squadra, apparsa a tratti bella e convincente ma tremendamente fragile.

In vantaggio per tre volte grazie a due strepitosi assoli di Under e Dzeko e a una magnifica punizione di Kolarov, la Roma è stata puntualmente raggiunta: l'1-1 arriva di Pinamonti, solissimo in area, arriva dopo una sponda di Romero che sovrasta Juan Jesus, il 2-2 su un rigore provocato da un intervento dello stesso difensore brasiliano e il 3-3 su un cross dove l'intero reparto si è assentato lasciando a Kouamé la possibilità di colpire di testa in tuffo.

È una Roma che fatica a trovare gli equilibri: scelta la coppia di centrali Fazio-Juan Jesus, con buona pace di Mancini prelevato in estate dall'Atalanta, Fonseca ha pagato la giornata negativa di entrambi, specialmente il brasiliano, a loro volta penalizzati da una mediana, quella formata da Cristante e Pellegrini, che dopo un buon inizio ha perso ritmo e intensità. Le deludenti prove offerte da Kluivert e Zaniolo hanno fatto il resto, finendo per cedere un punto pesantissimo a un buon Genoa e spingendo l'allenatore giallorosso a rimarcare a fine partita quella che è una vera e propria necessità di mercato che andrà colmata nella prossima settimana.

Dobbiamo lavorare sull'equilibrio in fase difensiva, abbiamo sofferto troppo. Mi aspettavo di vincere, abbiamo iniziato molto bene, poi sono arrivati i problemi in fase difensiva, dove avremmo dovuto controllare meglio la profondità degli attaccanti. Il Genoa è stato bravo, noi abbiamo fatto bene la fase offensiva ma quando prendi 3 gol è difficile vincere.

Ho fiducia nei miei calciatori, ma la squadra non trasmetteva sicurezza e lavoreremo su questo. Tutti sanno che cerchiamo un centrale, non uno qualsiasi ma qualcuno in grado di fare la differenza, un valore aggiunto. Non sarà facile ma cercheremo di trovarlo.

Quello che è certo è che in attesa dei rinforzi la squadra andrà registrata al meglio in vista del derby contro la Lazio, in programma domenica prossima: una gara in cui naturalmente la Roma non può permettersi di sfigurare ma che Fonseca intende preparare come se fosse una partita come le altre, senza snaturare il gioco di una squadra, la sua, che in questo momento è in cerca di certezze.