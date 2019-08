Rodgers scende sotto i 10 secondi con 9”97 a Madrid

Madrid ha inaugurato la nuova pista dello Stadio Vallehermoso, che è tornato ad ospitare il meeting della capitale spagnola dopo dodici anni. Weekend ricco di campionati nazionali in Gran Bretagna, Svizzera e Polonia.

di Diego Sampaolo - 26/08/2019 01:53 | aggiornato 26/08/2019 09:58

Lo stakanovista Michael Rodgers ha realizzato il risultato copertina del Meeting di Madrid scendendo sotto i 10 secondi sui 100 metri con 9”97 sulla pista verde nuova di zecca dello Stadio Vallehermoso, che ospitò la vecchia Coppa Europa nel 1996. Il trentaquattrenne statunitense ha realizzato nell’occasione il quarantaseisimo tempo della sua carriera al di sotto dei 10 secondi precedendo il francese Jimmy Vicaut e il giapponese Hakim Sani Brown, che hanno fermato il cronometro nello stesso tempo di 10”05. Sani Brown sfiderà Filippo Tortu Martedì al Palio della Quercia di Rovereto. L’altro giapponese Yoshihide Kiryu si è classificato quarto in 10”08 dopo aver corso la batteria in 10”04. L’ex primatista mondiale Asafa Powell non è andato oltre il settimo posto in 10”26 dopo aver corso la batteria in 10”15.

La sudafricana Carina Horn ha trionfato nella finale dei 100 metri femminili in 11”01 precedendo la bulgara Ivet Lalova Collio (11”08) e la campionessa del mondo di Londra 2017 Tori Bowie (11”09). Bowie sarà la stella dei 100 metri al meeting di Rovereto allo Stadio Quercia.

Bamidele sotto i 45 secondi sui 400 metri

Il ventenne nigeriano Emmanuel Bamidele ha vinto la seconda gara internazionale stagionale sui 400 metri in 44”85 un mese dopo il successo al meeting di Padova in 44”78. Abbas Abubakher del Qatar si è classificato secondo scendendo a sua volta al di sotto dei 45 secondi con 44”90.

La giovane russa Polina Miller si è aggiudicata i 400 metri femminili in 51”00 stabilendo il record russo under 20 e la settima migliore prestazione europea di sempre in questa categoria. La statunitense Jaide Stepter si è classificata seconda in 51”18 precedendo la cipriota Eleni Artymata (51”34).

Lo spagnolo Orlando Ortega ha conquistato il successo sui 110 ostacoli in 13”32 solo 24 ore dopo il secondo posto in 13”14 al meeting di Parigi. Il campione italiano Hassane Fofana si è classificato quinto con 13”70.

La portacolori delle Isole Vergini Britanniche Chantal Malone si è imposta nel salto in lungo con 6.56m all’ultimo tentativo davanti alla giamaicana Chanice Porter (6.51m) e alla diciottenne spagnola Maria Vicente (campionessa europea under 20 dell’eptathlon), terza con 6.49m (record presonale). L’azzurra Laura Strati, che vive e lavora come traduttrice a Madrid, ha realizzato la miglior misura di 6.43m al primo tentativo, che le ha permesso di entrare tra le prime otto in quinta posizione.

Malavisi terza nel salto con l’asta con 4.41m

La campionessa italiana in carica Sonia Malavisi si è classificata al terzo posto nel salto con l’asta a pari merito con la ceca Romana Malacova con 4.41m avvicinando di cinque centimetri il primato stagionale all’aperto realizzato agli Europei a squadre di Bydgoszcz e nella gara di salto con l’asta a Prato della Valle a Padova. La romana ha tentato senza successo tre prove a 4.51m, misura con la quale avrebbe eguagliato il personale indoor stabilito in questa stagione. La cinese Huixin Xu ha realizzato tutte le misure al primo tentativo fino a 4.61m precedendo l’ucraina Maryna Kylpko (4.51m). La vincitrice delle ultime Universiadi di Napoli Roberta Bruni ha commesso tre errori alla misura d’ingresso a 4.16m.

Alfred Kipketer si è aggiudicato gli 800 metri maschili in un ottimo 1’44”50 davanti a Jonathan Kitilit (1’45”24) e allo spagnolo Kevin Lopez (1’45”38). Il primatista spagnolo e bronzo europeo dei 3000 siepi Fernando Carro ha vinto i 3000 metri maschili stabilendo il record personale con 7’51”69.

Il bielorusso Dimitry Nabokov ha valicato l’asticella alla misura di 2.30m nel salto in alto maschile.

Il campione italiano in carica Samuele Cerro si è piazzato al quarto posto nel salto triplo con 16.34. Il portoghese Thiago Pereira ha superato Cerro al sesto salto stabilendo il personale con 16.60m, dopo che l’italiano aveva tenuto il terzo posto fino al quinto tentativo.

Il giamaicano Kemar Mowatt è sceso sotto i 49 secondi sui 400 ostacoli con 48”89.

Il romeno Alexandru Novac ha conquistato il successo nel lancio del giavellotto con 80.73m.

Asher Smith e Mujinga Kambundji regine dei Campionati nazionali del fine settimana

Dina Asher Smith e Mujinga Kambundji hanno illuminato l’ultimo fine settimana dedicato ai Campionati nazionali in giro per l’Europa.

Campionati britannici a Birmingham: Asher Smith 10”96 sui 100 metri, Edoborun batte Gemili e Hughes al photo-finish

Dina Asher Smith è la stata la grande stella dei Campionati britannici disputati nell’ultimo fine settimana all’Alexander Stadium di Birmingham. La tripla campionessa europea dei 100 e 200 metri e della staffetta 4x100 ha conquistato il successo nella finale dei 100 metri femminili in 10”96 con vento contrario di -0.9 m/s (nuovo record dei Campionati britannici) precedendo le compagne della staffetta 4x100 britannica Asha Phillip (11”29) e Daryll Neita (11”30). Asher Smith aveva corso in precedenza la semifinale in 11”03 con vento contrario di -2.0 m/s.

Dina Asher Smith:

Correre due turni in un giorno mi ha permesso di fare le prove generali in vista dei Mondiali di Doha

Il campione europeo under 23 di Bydgoszcz 2017 Ojie Edoborun ha vinto una serratissima finale dei 100 metri in 10”18 precedendo con lo stesso tempo al photo-finish Adam Gemili e il campione europeo Zharnel Hughes in una gara condizionata da un forte vento contrario di -1.9 m/s.

Gemili batte il record dei campionati

Gemili ha vinto i 200 metri in un ottimo 20”08 con vento contrario di -1.2 m/s stabilendo il record dei campionati e il primato dello stadio. Zharnel Hughes si è classificato secondo in 20”25 precedendo Miguel Francis (20”34) e Nethneel Mitchell Blake (20”39).

Adam Gemili:

Prima di questa gara non avevo il minimo per i Mondiali e il campo dei partenti era di altissimo livello. Hughes ha un personale al di sotto dei 20 secondi. Inoltre quattro dei finalisti avevano un personale al di sotto dei 10 secondi sui 100 metri. La gara era aperta ad ogni pronostico

Jodie Williams ha vinto i 200 metri femminili in 23”06 con vento contrario di -4.3 m/s.

Ben Williams continua il suo progresso realizzando il secondo personale in questo mese nel salto triplo con l’eccellente misura di 17.27m, che migliora di 13 cm il recente personale realizzato in occasione della vittoria nell’Europeo per nazioni di Bydgoszcz con 17.14m.

Abigall Irozuru ha vinto una gara di salto in lungo femminile ricca di colpi di scena con il record personale di 6.86m, che le ha permesso di scavalcare di due centimetri Shara Proctor. Jazmin Sawyers ha superato Lorraine Ugen di tre centimetri con un salto da 6.71m aggiudicandosi il terzo posto.

Spencer Thomas ha vinto un 800 metri maschile molto combattuto precedendo Guy Learmonth con lo stesso tempo di 1’46”79 in un incredibile arrivo allo sprint.

La campionessa europea indoor Shelayna Oskan Clarke si è imposta negli 800 metri femminili in 2’02”67 superando Lynsey Sharp (2’02”79). Neil Gourley ha vinto i 1500 metri allo sprint in 3’48”36 superando Josh Kerr (3’48”51) e Jake Wightman (3’48”69). Charlie Grice (personale di 3’30”62 in questa stagione a Montecarlo) si è dovuto accontentare del quarto posto in 3’48”83.

Cindy Ofili (quarta alle Olimpiadi di Rio de Janeiro 2016) si è aggiudicata il titolo britannico dei 100 ostacoli in un buon 13”09 nonostante un vento contrario di -1.6 m/s.

In una giornata calda Andrew Butchart si è aggiudicato il titolo nazionale dei 5000 metri in 13’54”29 con un ultimo giro in 2’28”35. Rosie Clarke ha superato Elizabeth Bird sui 3000 siepi femminili in 9’46”66.

Harry Coppell ha realizzato il minimo di qualificazione per i Mondiali di Doha 2019 realizzando 5.71m nel salto con l’asta. Allan Smith si è imposto nel salto in alto maschile con 2.25m precedendo Chris Baker e Tom Gale, che hanno saltato entrambi 2.22m. Il decatleta Tim Duckworth si è aggiudicato il salto in lungo con 7.92m superando Dan Bramble con la stessa misura in virtù di un numero minore di errori. Sophie McKinna ha sfiorato i 18 metri nel getto del peso femminile con 17.97m.

Campionati svizzeri a Basilea: Super Kambundji 11”00 sui 100 metri e 22”26 sui 200 metri

Una super Mujinga Kambundj ha realizzato la seconda migliore prestazione della sua carriera sui 100 metri vincendo la finale dei Campionati svizzeri di Basilea in 11”00 con vento leggermente contrario di -0.2 m/s (a soli cinque centesimi di secondo dal record nazionale di 10”95 da lei stessa battuto nella passata edizione dei Campionati svizzeri di Zofingen). La campionessa europea dei 400 ostacoli Lea Sprunger si è classificata seconda con 11”35 sfiorando il personale di 11”34 che risale al 2014. Salomé Kora è terza in 11”58 davanti alla medaglia d’argento delle Universiadi di Napoli Ajla Del Ponte (11”69).

Il giorno successivo Kambundji ha migliorato il record svizzero sui 200 metri con un eccellente 22”26 diventando la seconda più veloce in Europa in questa stagione dopo Dina Asher Smith. Il precedente record svizzero era detenuto da Lea Sprunger con 22”38 e risaliva al meeting di Ginevra del 2016. Kambundji gareggerà prossimamente al Weltklasse di Zurigo (dove affronterà proprio la britannica) e al Galà dei Castelli di Bellinzona.

Il bronzo europeo dei 200 metri Alex Wilson ha dominato come da previsioni le finali dei 100 metri maschili in 10”26 e dei 200 metri in 20”44.

La zurighese Angelica Moser (campionessa europea under 23) si è aggiudicata la sfida del salto con l’asta femminile con Nicole Buchler con 4.51m. Le due astiste rossocrociate saranno tra le protagoniste della gara di salto con l’asta alla Hauptbanhof (stazione centrale) di Zurigo Mercoledì 28 Agosto alla vigilia della Finale della Diamond League al Letzigrund.

Il campione europeo di Zurigo 2014 Kariem Hussein ha realizzato il minimo per i Mondiali di Doha vincendo la finale dei 400 ostacoli in 49”21. I 400 ostacoli femminili sono andati a Yasmn Giger in 56”69. Il giovane Jason Joseph (oro agli Europei Juniores di Grosseto 2017) ha dominato la finale dei 110 ostacoli in 13”42. Il promettente talento ticinese Ricky Petrucciani (bronzo europeo under 20 a Gavle 2019) si è aggiudicato i 400 metri in 46”82. Il campione europeo under 20 del decatlon Simon Ehammer ha stabilito il record nazionale juniores nel salto in lungo con 7.84m.

Levchenko supera 2.00m ai Campionati ucraini

La vice campionessa mondiale del salto in alto Yulia Levchenko ha migliorato il personale stagionale superando la quota di 2.00m per la prima volta in questa stagione. Levchenko ha terminato la gara commettendo tre errori a 2.02m. Yaroslava Mahuchik ha superato 1.96m prima di commettere tre errori a 1.98m.

Daryna Sloboda si è imposta nell’eptathlon con lo score di 6208 punti precedendo la campionessa europea juniores di Grosseto 2017 Anna Shukh, che totalizzato 6178 punti dopo aver migliorato il personale stagionale in sei gare su sette.

Campionati polacchi di Radom: Swoboda vince i 100 metri

La campionessa europea Ewa Swoboda si è aggiudicata come da previsioni il titolo polacco sui 100 metri in 11”21 arrivando a sei centesimi dal personale stagionale.

Bukowiecki batte Haratyk

Il campione europeo under 23 e vincitore delle Universiadi di Napoli Konrad Bukowiecki ha vinto il duello più importante dei Campionati polacchi battendo il campione europeo indoor e outdoor Michale Haratyk (21.83m contro 21.45m). Il pluricampione mondiale Pawel Fajdek si è imposto nel lancio del martello con Wojchech Nowicki nel lancio del martello (78.61m contro 74.75m).

Karolina Koleczek ha vinto una finale dei 100 ostacoli in 12”82 precedendo di tre centesimi di secondo Klaudia Siciarz.

Marcin Lewandowski e Sofia Ennaoui hanno vinto i 1500 metri rispettivamente in 3’57”60 e in 4’13”07.

Bartlomej Stoj ha vinto il titolo nazionale del lancio del disco maschile con 64.33m battendo il favorito Piotr Malachowski (63.17m). Malwina Kopron ha sfiorato la barriera dei 74 metri con 73.95m precedendo Joanna Fiodorow (72.76m) nel lancio del martello femminile.

Pawel Wojcjechowski ha valicato la misura con 5.71m nel salto con l’asta maschile.

La campionessa europea della staffetta 4x400 Iga Baumgart ha trionfato nei 400 metri femminili in 51”48 precedendo Anna Kielbasinska (51”51) e la campionessa europea dei 400 metri Justyna Swiety Ersetic (51”63) in una gara che ha visto quattro atlete sotto i 52 secondi. Joanna Linkiewicz si è aggiudicata i 400 ostacoli in 55”55. Kamila Licwinko ha superato la quota di 1.90m nel salto in alto femminile. Wictor Suwara ha fatto suo il titolo dei 400 maschili in 46”35. Anna Sabat ha preceduto Joanna Jowzik in 2’02”94 sugli 800 metri femminili. La campionessa europea Paulina Guba ha conquistato il titolo nazionale nel lancio del peso con 18.57m. Buon 8.10 ventoso di Thomas Jaszczuk nel salto in lungo maschile.

Vittorie di Tirop e Kamworor sui 10000 metri ai Trials keniani

Il due volte campione del mondo della mezza maratona Geoffrey Kamworor e la medaglia di bronzo iridata dei 10000 metri Agnes Tirop hanno vinto i 10000 metri rispettivamente maschili e femminili ai Campionati Keniani di Nairobi validi come Trials di selezione per i prossimi Mondiali di Doha. Le selezioni delle altre gare si svolgeranno il’11 e 12 Settembre.

Kamworor ha vinto il duello con l’astro nascente Rhonex Kipruto in 27’24”76. Kipruto, campione del mondo under 20 a Tampere 2018 e vincitore sui 10000 metri a Stoccolma con il miglior tempo mondiale dell’anno di 26’50”, ha staccato il biglietto per i Mondiali di Doha classificandosi secondo in 27’26”34 davanti a Rodgers Kwemoi (27’26”92).

Agnes Tirop si è imposta in 31’25”00 vincendo la super sfida con la campionessa del mondo dei 5000 metri Hellen Obiri per 38 centesimi di secondo. Rosemary Wanjiru ha staccato il terzo pass iridato per Doha in 31’26”22.

Tirop ha battuto Obiri per la seconda volta in questa stagione dopo il successo dello scorso Maggio a Stoccolma e ha stabilito i record personali in questa stagione correndo i 3000 metri in 8’27”51 a Stanford e i 5000 metri in 14’20”68 a Londra.

Timothy Cheruiyot ha dominato gli 800 metri stabilendo il record personale con un eccellente 1’43”11 (terzo miglior tempo mondiale dell’anno). Johnatan Kitilit si è classificato secondo in 1’44”50 davanti a Cornelius Tuwei (1’45”30). Il campione del mondo dei 1500m di Londra Elijah Manangoi si è imposto su questa distanza in 3’37”36 davanti a Kumari Tari (3’37”44) e al giovane Justus Soget (3’38”51).

Benjamin Kigen si è imposto sui 3000 siepi in 8’33”06 precedendo a Justus Kipkorir (8’34”71).

Jackline Wambui ha conquistato il successo sugli 800 metri in 2’01”01 precedendo di due centesimi di secondo Emily Cherotich. Gli altri risultati più importanti sono il 4’05”09 di Winny Chebet sui 1500 metri femminili, il 15’23”69 di Sheila Chepkirui sui 5000 metri femminili, il 13’15”92 di Daniel Semyu sui 5000 metri.

Duplantis supera 6.00 metri a Stoccolma

Il campione europeo del salto con l’asta Armand “Mondo” Duplantis ha superato la misura di 6.00m al primo tentativo prima di provare un tentativo a 6.07m in occasione del tradizioale incontro internazionale tra Svezia e Finlandia allo Stadio Olimpico di Stoccolma.

Perseus Karlstrom ha stabilito il record della manifestazione e la migliore prestazione mondiale dell’anno nella 10 km di marcia con 28’03”95.

Le gare dei 100 metri sono state vinte dagli svedesi Henrik Larsson sui 100 metri in 10”24 e Irene Ekelund nell’analoga gara femminile in 11”44.

Il mezzofondo h fatto registrare i successi di Yolanda Ngarambe sui 1500 metri in 4’10”20 e Kalle Berglund sui 5000 metri in 13’54”52.

Wictor Petterson ha superato la barriera dei 20 metri nel getto del peso con 20.19m. Jesper Hellstrom ha stabilito il record personale nel salto triplo con 16.71m precedendo il finlandese Simo Lipsanen (16.42m). Erika Kinsey ha valicato la misura di 1.90m nel salto in alto femminile.

Il grande ritorno di Johannes Vetter

Il tedesco Johannes Vetter è tornato a grandi livelli vincendo la gara del lancio del giavellotto al meeting tedesco di Bad Kostritz con il personale stagionale con l’eccellente misura di 89.28m dopo un periodo di pausa a causa di un infortunio. Vetter era appena alla sua terza gara stagionale dopo la vittoria ai Bislett Games di Oslo con 85.27m e l’81.62m realizzato in questa stagione. Vetter è il terzo al mondo in questa stagione dopo Magnus Kirt (90.61m) e Andreas Hofmann (89.65m).

La Chaux de Fonds: Infantino realizza il terzo miglior tempo in carriera



Il velocista italo-britannico Antonio Infantino ha stabilito il terzo miglior tempo della sua carriera sui 200 metri con 20”52 arrivando a 11 centesimi di secondo dal record personale stabilito lo scorso 22 Maggio con 20”41 sulla pista di casa di Lee Valley vicino a Londra. Un’ora prima il figlio di genitori agrigentini emigrati in Inghilterra si è classificato terzo sui 100 metri in 10”43 alle spalle dei cinesi Su Bingtian (10”34) e Wu Zhiqiang (10”36).

Irene Siragusa è tornata a correre dopo un periodo di pausa di due mesi per una microfrattura alla tibia fermando il crono in 12”11 sui 100 metri femminili con vento contrario di -1.8 m/s.

Hooper migliora il personale stagionale sui 200 metri a Bruxelles

L’azzurra della staffetta 4x100 Gloria Hooper ha migliorato il personale stagionale con 23”16 al Brussels Grand Prix sulla pista dello Stadio Re Baldovino dove il prossimo 6 Settembre si svolgerà il Memorial Van Damme, seconda finale della Diamond League. Gli altri risultati più interessanti del meeting belga sono stati il 10”34 dell’olandese Hensley Paulina sui 100 metri maschile, il 20”57 del nord irlandese Leon Reid sui 200 metri, l’1’46”03 dell’australiano Peter Bol sugli 800 metri maschili e il 3’39”61 del marocchino Fouad El Kaam sui 1500 metri.

Bruni batte Malavisi nel salto con l’asta a Rieti

La medaglia d’oro delle Universiadi di Napoli 2019 Roberta Bruni e la campionessa italiana Sonia Malavisi hanno saltato entrambe la misura di 4.32 al Trofeo Perseo allo Stadio Raul Guidobaldi di Rieti. La vittoria è andata a Bruni, che ha superato questa quota alla seconda prova, mentre Malavisi ha avuto bisogno di tre tentativi per valicare quest’altezza. Malavisi ha commesso successivamente tre errori a 4.42m. Bruni ha sbagliato due prove a 4.42m prima di terminare la gara con un errore a 4.52m

Battocletti e Vandi in evidenza a Cles

La fresca medaglia d’argento degli Europei Juniores dei 5000 metri Nadia Battocletti ha vinto i 3000 metri in 9’08”49 al Trofeo Melinda di Cles nella Val di Non andando ancora vicina al suo recente primato italiano juniores stabilito a Goteborg. L’altra figlia d’arte Eleonora Vandi si è messa in luce vincendo gli 800 metri femminili in 2’02”30.

Kirt oltre gli 85 metri nel giavellotto

Il bronzo europeo del lancio del giavellotto e primatista estone Magnus Kirt ha vinto con 85.61m al meeting di Parnu in Estonia. Il norvegese Ole Stunes Isene ha fatto registrare un buon 64.32m nel lancio del disco.

Meslek si migliora sugli 800 metri in Inghilterra

Il campione italiano indoor dei 3000 metri Ossama Meslek ha migliorato il record personale sugli 800 metri con 1’49”02 a Stretford vicino a Manchester.

Monchil Karailiev ha realizzato la buona misura di 16.79m nel salto triplo a 37 anni con vento a favore di +2.2 m/s e 16.66m regolare precedendo Georgi Tsonov (16.65m) e il veterano Marian Oprea (16.07).

Spotakova in luce ai Campionati di società della Repubblica Ceca

La primatista del mondo Barbora Spotakova ha realizzato il miglior risultato tecnico ai Camponati di società della Repubblica ceca con 62.05m nel giavellotto femminile. Tra gli altri risultati da registrare anche il 79.64m nel giavellotto maschile e la doppietta del velocista Jan Volko (10”36 sui 100m e 20”60 sui 200m).