Gli Indianapolis Colts sono davanti a un bivio improvviso: il loro quarterback Andrew Luck ha annunciato ufficialmente il suo ritiro.

di Simone Mazzola - 26/08/2019 15:09 | aggiornato 26/08/2019 15:14

Mancano ormai due settimane all’inizio della stagione NFL e gli allenatori stanno settando gli ultimi dettagli, ovviamente preservando le proprie stelle e ragionando su quelli che potrebbero essere gli ultimi tagli in vista del roster definitivo. Era un momento sostanzialmente tranquillo nel quale si attendeva solamente il kickoff della stagione, con tantissimi fanta-manager che si arrovellano in valutazioni per la loro squadra di fantasy football. E quanti di questi avevano dato fiducia a Andrew Luck, ma soprattutto quanti analyst avevano dato gli Indianapolis Colts come una potenziale contendere nella AFC in vista del Super Bowl?

La risposta è facile, ma dopo la giornata di ieri tutto è cambiato, anche la concezione umana e sportiva che gira intorno alla NFL. Andrew Luck, come il proverbiale fulmine a ciel sereno, ha comunicato alla dirigenza dei Colts che si sarebbe ritirato con effetto immediato. In un timing così particolare e anche poco opportuno se ne facciamo una mera questione sportiva, c’è dietro una struggente difficoltà umana prima che sportiva, una sensazione d’incompletezza che il football aveva sempre colmato nella vita dell’ex Stanford. Qualcosa che non è più una gioia di lavoro, ma solo un supplizio che si protrae ogni giorno di più.

Il motivo di questa scelta è ovviamente legata agli innumerevoli problemi fisici che il quarterback dei Colts ha dovuto affrontare negli ultimi anni, ma se gli infortuni sono spesso all’ordine del giorno in NFL, il vero senso di difetto derivava dal fatto che il recupero ogni volta diventava sempre più difficile, più lungo e meno certo. Una situazione che non gli permetteva di essere pronto per ogni allenamento e soprattutto per la nuova stagione. Questo lo ha distrutto dentro e obbligandolo alla resa e portandolo al ritiro.

L'intelligenza e trasparenza di Andrew Luck

NFL: fischi di tifosi...incommentabili

Nella partita di preseason che il Colts hanno giocato tra sabato e domenica contro i Bears, i tifosi hanno esternato il disappunto per la scelta del quarterback dedicandogli dei fischi ingenerosi, immeritati e che dimostrano quanto l’ignoranza venga amplificata da una fede sportiva che non può mai venire prima del lato umano. Si è scatenata una catena di messaggi di solidarietà sui social con ex compagni come Zach Ertz, ma anche stelle come JJ Watt e tanti altri che si sono mostrati solidali e vicini a un campione vero che ha raggiunto un punto delicatissimo della propria carriera, annunciandolo in lacrime:

È la decisione più difficile della mia vita. Lasciare il football a causa degli infortuni che non mi fanno più andare avanti fa male, ma so che questa è la decisione giusta per me come professionista e come uomo. Ora voglio essere un padre e un marito presente. Far vedere il mondo ai miei figli.

Come si può fischiare una persona che si presenta in conferenza per annunciare il ritiro in lacrime e con questi contenuti? È il giocatore che si ritira sotto i 30 anni ad aver il miglior rendimento in campo dopo Robert Smith ex running back dei Vikings che chiuse con 1581 yards corse a 28 anni, e Jim Brown. Tanti successi, la personalità per ereditare lo scettro di Peyton Manning e portare di nuovo i Colts a competere ai massimi livelli…di tutto questo cosa gli si può imputare? Di aver capito che il suo corpo non può più reggere l’NFL? Il momento in cui l’ha compreso?

Luck stupisce tutti

Perché Luck era unico?

Difficile trovare un giocatore come Luck, perché non vi capiterà spesso di vedere un quarterback che si complimenta con gli uomini di linea avversari dopo un placcaggio ben fatto. C’è un bellissimo video riassuntivo che riporta alcuni dei complimenti in vivavoce di un quarterback unico, capace sul campo di essere un grande condottiero, ma anche un professionista di grande sportività. All’interno dello spogliatoio, dopo un allenamento, ha spiegato ai compagni cosa volesse dire la meritocrazia e come il lavoro continuo e incessante porti sempre risultati:

Se non sapevate cosa volesse dire meritocrazia, ora lo dovrete tenere a mente.

E sebbene si dica di tanti sportivi il classico “era il primo ad arrivare e l’ultimo ad andarsene”, il linebacker Jerrell Freeman ha una storia su di lui:

Avevamo allenamento alle 14, i quarterback sarebbero dovuti scendere in campo dalle 13.15, ma io volevo fare una seduta extra e alle 6.45 ero in palestra. Sono arrivato e c’era già la borsa di Andrew. Era sempre al lavoro per migliorare se stesso e i compagni.

A corroborare questa tesi c’è anche Malcom Butler:

Ho lavorato al fianco di Tom Brady e lui ha la stessa maniacalità e voglia di lavorare, migliorare e non mancare mai un appuntamento con un workout.

Nella locker room, durante un intervallo di un match in cui i Colts erano in svantaggio pesantemente, lui continuava a fare avanti e indietro ripetendosi la parola: lavoro, lavoro, lavoro, lavoro. Un compagno gli si avvicina e gli chiede se per caso pensasse che la squadra avesse mai lavorato poco. Sono scoppiati in una risata esorcizzando la sua forma momentanea di autismo, perché Luck era così: un professionista e uomo di livello. Mancherà ai Colts e mancherà a tutti gli appassionati, ma la vita che ha davanti sarà sicuramente di egual successo.