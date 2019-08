Alex e la GSX-RR beffano Marquez e la Honda, sfoderando una strategia furba ed efficace, per Marc è la seconda sconfitta consecutiva. Quartararo e Zarco autori di due errori, fatali per Dovizioso ed Oliveira, Crutchlow poco brillante nella gara di casa.

La nuova asfaltatura apportata al circuito di Silverstone è piaciuta molto ai piloti della MotoGP. Soprattutto il pilota Suzuki Rins ha gradito il liscio manto nero, sul quale ha potuto sfruttare pienamente le caratteristiche cella sua Suzuki ufficiale. Il catalano e la GSX-RR prediligono la scorrevolezza nelle lunghe curve veloci e, proprio in una rapidissima piega a destra, il numero 43 e la moto di Hamamatsu hanno fregato Marquez, vincendo. Era l'ultimo giro del Gran Premio di Gran Bretagna, che promuove il duo Ecstar.

Per la seconda volta consecutiva, Marc è stato piegato, in extremis. Se in Austria il Campione del Mondo ha ceduto le armi a Dovizioso (ieri out anzitempo, dopo l'incidente avvenuto nel primo passaggio di gara), in Inghilterra il leader di classifica ha abbassato la testa dopo il fotofinish. Marc non è da bocciare - autore della pole ed in corsa per il successo costantemente - però, il 93 è da rivedere. Il titolo si avvicina e conviene rischiare meno del solito o gli avversari sono stati - semplicemente - più bravi? Misano ci fornirà le risposte.

Con un Jorge Lorenzo tornato in sella dopo un brutto infortunio e lontano dai suo standard abituali, i nomi da bocciare veramente sono quelli di due francesi ed un inglese. Quartararo e Zarco, entrambi involontariamente, hanno provocato le cadute di Dovizioso ed Oliveira. Cose che capitano, si potrebbe pensare. In realtà, i due episodi vanno analizzati. Parlando di Crutchlow, c'è poco da dire: Cal è l'unico rappresentante del Regno Unito, per lui si trattava della tappa di casa, un sesto posto ottenuto con una Honda RC 213V lo troviamo piuttosto deludente.

Marquez e Rins, due stili completamente diversi con le loro Honda e Suzuki MotoGP

MotoGP, le pagelle di Silverstone

Rins e Suzuki - Promossi

Dopo un inizio di stagione arrembante - e vincente, con il successo texano di Austin - il campionato di Rins aveva poi preso una piega... storta. Diverse cadute e qualche prestazione sottotono rischiavano di ridimensionare il binomio pilota - moto, invece reattivo e competitivo, sino a calcare il gradino più alto in Inghilterra. Alex sfoggia lo stile di guida più originale di tutta la Top Class, in un mix tra busto eretto simil anni Novanta ed una posizione da ranocchio appeso ai semimanubri della sua GSX-RR.

Nelle curve, tuttavia, questa posizione ed il polso destro di cui dispone, fa volare la Suzuki, quattro cilindri che ha sfruttato il manto liscio come un biliardo della rinnovata pista britannica, voltando rapida e precisa, anche meglio della Honda di Marquez. La tattica del numero 43 era chiara: non potendo fuggire in accelerazione né in velocità, il catalano del team Ecstar ha "giocato" con il Campione del Mondo, studiandone punti forti e deboli.

Silverstone è larga, offre diverse interpretazioni. Le linee di Alex erano più strette, rispetto a quelle di Marc. Proprio così, il numero 43 ha affrontato il veloce curvone destrorso: mangiando terreno con una percorrenza perfetta, imprevedibile, efficace. La RC 213V è stata infilata all'interno dal fulmine blu che, in un fotofinish necessario solo per gli spettatori, ha trionfato, meritando il terzo posto nella classifica piloti. PROMOSSI

Alex Rins regala al team Suzuki la seconda affermazione stagionale in MotoGP

Marc Marquez - Rimandato

Per la seconda volta, Marc le ha prese. Di per sé, un secondo posto sarebbe un ottimo risultato, ma non per lui. Marquez, lo sappiamo, vuole vincere, sempre e comunque, infischiandosene di rischi ed eventuali cadute. Appunto: qualcosa è cambiato per il Campione che, lo ha anche dichiarato, preferisce una condotta meno estrema e più ragionata. Forse troppo: come avvenuto a Spielberg, anche a Silverstone il pilota Honda esce sconfitto, dopo un ultimo giro spettacolare e decisivo.

Ovviamente, a microfoni accesi Marc si è detto soddisfatto di come abbia condotto la corsa e del vantaggio accumulato in classifica su Dovizioso, ieri fuori dai giochi. Però, sia il pluricampione che l'entourage Repsol HRC non esibiva chissà quali sorrisi a motori spenti. I giapponesi si sono messi immediatamente al lavoro, analizzando i dati scaricati dalla moto numero 93, che non taglia per prima il traguardo dal Gran Premio di Repubblica Ceca. Misano è - per diversi motivi - la pista peggiore per provare a tornare in vetta. Marquez è atteso al varco. RIMANDATO

Marquez comanda la classifica MotoGP con la Honda Repsol

Quartararo, Zarco e Crutchlow - Bocciati

Premettendo che Fabio e Johann non l'abbiano fatto apposta, le rispettive cadute rimediate in gara vanno analizzate. Il pilota Yamaha è stato ingannato da una indecisione di Rins, trovatosi davanti, mentre percorreva ad alta velocità il primo giro del Gran Premio. In quel frangente, Quartararo ha chiuso improvvisamente il gas, perdendo grip dalla ruota anteriore. Risultato: francese in terra, moto in traiettoria e Dovizioso con Ducati nei guai. Non potendo evitare la M1 Petronas, Andrea e la Desmosedici l'hanno colpita, decollando ed atterrando malamente.

Per Fabio era un errore da evitare, perché arrivato nel momento più delicato, ovvero, a gruppone ancora compatto. Per lui ogni partenza è una esperienza da accumulare, ma lo sbaglio rimane. Chi, invece, dovrebbe avere più esperienza sulle spalle è Zarco. Anticipando (mestamente) l'addio da KTM, enunciando problemi di concentrazione e motivazione, ha senso continuare a correre? Johann ha buttato in terra l'incolpevole Oiiveira, compagno di marca.

Diversamente da quello del connazionale, l'errore di Zarco è grave. La manovra è palesemente frutto di una valutazione sbagliata, come sbagliato è l'ingresso a freni troppi sollecitati e gomma collassata dalla piega. Risultato: due RC16 a zero. Di punti nei ha portati a casa Crutchlow, uno dei protagonisti più attesi nella vigilia. ll podio era l'obiettivo di Cal, nemmeno sfiorato. Oltre 19 i secondi di gap patiti alla bandiera a scacchi, con il pubblico amico abbastanza deluso. Per Francia ed Inghilterra, poche soddisfazioni in Gran Bretagna. BOCCIATI

Quartararo e Crutchlow, piloti di Yamaha e Honda in MotoGP

Asfalto come un biliardo: le buche ed il disastro 2018 spazzati via dal... sole di Silverstone

Non è vero che da quelle parti piova sempre. Oddio, magari spesso sì, ma non sempre. Rispetto allo scorso anno, ieri splendeva un sole caraibico in Inghilterra, con la temperatura di 30 gradi a salutare le tre classi in pista. Asfalto rinnovato - anzi, rifatto - dopo la cancellazione del programma 2018, che mandò a casa piloti, meccanici, addetti ai lavori e pubblico senza neppure una gara disputata su tre.

Nero e liscio, ecco come si presentava il manto del tracciato nella giornata di giovedì. Qualcuno ha detto che in moto sarebbero arrivate le vere risposte sulla bontà dei lavori, presto fatto: record distrutti in ogni categoria, merito dei corridori, delle moto, delle gomme e... dell'asfalto stesso. Finalmente privo di buche ed avvallamenti, il nastro britannico era pronto per il test più probante: l'acqua. In quel caso, ogni dubbio sarebbe stato frugato, ma il sole ha fatto dimenticare le delusioni passate (ed i soldi buttati).

Vinales in piega: l'asfalto liscio di Silverstone è piaciuto ai protagonisti della MotoGP, Maverick ha centrato il podio

Jorge Lorenzo ritorno in sella e a punti

Nella valutazione complessiva, non ci siamo dimenticati del maiorchino. Jorge tornava in azione dopo cinque assenze consecutive, condite da un infortunio piuttosto serio. Scongiurato il pericolo di fermarsi definitivamente, ecco per lui il Gran Premio di Gran Bretagna, affrontato con la cautele del caso. In primis, pilota e staff dovevano comprendere a quanto ammontasse il livello di forma fisica recuperata, il risultato avrebbe anche potuto attendere.

Già che c'era, Lorenzo ha preso due punti, facendo meglio dei più in forma Abraham, Rabat e Nakagami. Tutto sommato, non male per lui e per la Honda, ora più speranzosa e fiduciosa negli orizzonti presenti e futuri. Il miglior JL è ancora lontano, tuttavia, tornare nelle classifiche mondiali della MotoGP può infondere coraggio e serenità nel pilota e nel box Repsol HRC, leader con Marquez e voglioso di un Jorge come lo avevano acquistato: integro e vincente.