I rossoneri cadono alla prima in casa dell'Udinese e sono autori di una prestazione tanto scialba da spingere il tecnico a ipotizzare l'abbandono del 4-3-1-2: "I nostri hanno caratteristiche che non vanno snaturate."

di Simone Cola - 26/08/2019 10:40 | aggiornato 26/08/2019 10:45

Se la immaginava sicuramente diversa la sua prima in Serie A alla guida del Milan: il nuovo tecnico rossonero Marco Giampaolo era consapevole delle difficoltà che avrebbe incontrato una squadra chiamata a interpretare una nuova idea di calcio e ancora incompleta in diversi elementi, tuttavia la convinzione era che il lavoro fatto in queste settimane e la qualità di certi interpreti avrebbe comnuque permesso al Diavolo di mostrare segnali incoraggianti.

Niente di tutto questo: il Milan cade a Udine, una caduta che fa male non tanto perché arrivata contro un'avversaria che sulla carta ha ben altri obiettivi, ma più perché ha messo a nudo i chiari ed evidenti limiti di una squadra che non sembra in grado di interpretare il tipo di gioco che vuole Giampaolo, quello che gi ha permesso di distinguersi nelle ultime stagioni alla guida della Sampdoria e per cui è stato chiamato dalla dirigenza rossonera.

Manca ancora il trequartista capace di svoltare il gioco, che non è Suso né Calhanoglu, manca una seconda punta capace di assistere al meglio un Piatek spento, mancano i cardini del 4-3-1-2 marchio di fabbrica del tecnico rossonero, che in conferenza stampa ammette i limiti di una rosa incompleta e comunque non adatta al modulo che ha in mente: accantonare il lavoro fatto fino a oggi e passare al 4-3-3, più adatto alle caratteristiche dei giocatori, a questo punto è più di un'idea.

Milan, Giampaolo riflette sulla qualità della rosa e sul possibile addio al 4-3-1-2

Se è vero che da ogni sconfitta è possibile imparare qualcosa, ecco che dalla gara persa a Udine Marco Giampaolo confessa di aver individuato certi limiti di manovra, dovuti allo scarso rendimento dei tre giocatori più offensivi, che hanno inevitabilmente condizionato tutto il resto della squadra.

Perdere, specialmente considerando che siamo il Milan, non va mai bene, ma la partita ha dato tante indicazioni su cosa funziona e cosa non funziona. Analizzando la gara al di là della sconfitta ci sono molte cose su cui riflettere, dobbiamo avere uno sviluppo migliore in fase offensiva. Per rispetto dei giocatori non voglio parlare di mercato, rifletto sulle loro caratteristiche, sulla loro capacità di fare quello che chiedo e su cosa sanno fare bene e cosa meno. Dalla prossima sicuramente ci metteremo in campo in modo diverso, non voglio correre il rischio di snaturare le loro caratteristiche.

Giampaolo specifica che certe riflessioni, vista la sterilità delle proposte offensive rossonere, sarebbero state fatte anche in caso di vittoria e che certe avvisaglie non erano state riscontrate prima. Eppure è noto che il Milan cerca da tempo un trequartista vero sul mercato, cosa che non sono né Suso, né Calhanoglu né nessun altro giocatore presente in rosa al momento. La squadra era stata costruita a suo tempo per il 4-3-3, e all'arrivo del tecnico dalla Sampdoria avrebbe dovuto seguire un mercato specifico per il nuovo modulo, il 4-3-1-2.

Così non è stato: incapace di cedere un pezzo pregiato - ma fuori contesto tattico - come Suso, sfumata la cessione di André Silva che avrebbe portato denaro fresco in cassa, il Milan si è ritrovato con una rivoluzione a metà, senza una seconda punta di livello, senza un vero trequartista e con numerosi esterni offensivi. Il passaggio al 4-3-3 sembra una scelta obbligata, ma la domanda è: Giampaolo saprà portare gioco e risultati dovendo rinunciare alla sua idea di calcio? La stagione del Diavolo è iniziata decisamente in salita.