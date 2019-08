Ancora orfani di Messi, i catalani vanno sotto per il gol di Fekir ma poi ribaltano il risultato con le reti del francese e quelle di Perez, Jordi Alba e Vidal.

di Franco Borghese - 26/08/2019 00:42 | aggiornato 26/08/2019 00:48

Un grosso spavento spazzato via dalla classe dei singoli. Il Barcellona vince 5-2 contro il Betis nel posticipo della seconda giornata di Liga. I catalani, che la settimana scorsa sono stati battuti dall'Athletic Bilbao, si sono ritrovati sotto dopo 15 minuti per il gol di Fekir, ma sono riusciti con calma e pazienza a ribaltare il risultato nella ripresa.

Il pareggio del Barcellona è arrivato al 42' con Griezmann (alla prima rete in blaugrana). Il francese si è poi ripetuto al 50'. Perez (canterano alla prima da titolare) ha realizzato il 3-1 al 56', Jordi Alba il 4-1 al 60', prima del 5-1 di Vidal al 77'. Inutile la rete conclusiva del Betis con Loren al 79'. Il Barcellona, ancora orfano di Messi infortunato (così come Dembelé e Suarez), ha così approfittato dello scivolone del Real Madrid (fermato sul pareggio in casa dal Valladolid), portandosi a -1 dai Blancos. Restano invece 3 i punti di distacco da Siviglia e Atletico Madrid, attuali capolista della Liga. Nel finale debutto per il 16enne prodigio Ansu Fati, il secondo esordiente più giovane nella storia blaugrana dopo Vicente Martinez nella stagione 1941-42.

Nonostante le assenze, il Barcellona parte forte e crea tre occasioni da gol nei primi 10 minuti: il problema è, come troppo spesso accade, la difesa, che soffre appena messa sotto pressione con le rapide ripartenze del Betis. Il primo contropiede, ispirato da Canales, porta al gol di Fekir al 15'. Per lui è il primo gol in Liga.

I giocatori del Barcellona festeggiano per la prima vittoria stagionale nella Liga

Liga, il Barcellona dilaga col Betis: la gara

Nonostante la mole di gioco creata, il Barcellona, con Rafinha e Perez a completare l'inedito tridente d’attacco (il terzo è Griezmann), fatica a scalfire la difesa ospite. La prima occasione, dopo il vantaggio dei biancoverdi, arriva quindi al 39', quando Rafinha, su invenzione di Busquets, vede negarsi il gol dallo stinco di Sidnei. I catalani alzano però nuovamente il ritmo e trovano il pareggio con Griezmann che si fa trovare al posto giusto nel momento giusto su assist preciso di Sergi Roberto, realizzando l'1-1 di sinistro. A inizio ripresa il francese si ripete, mandando in visibilio il pubblico di casa grazie a un chirurgico sinistro a giro dal limite dell’area che vale il 2-1.

Il Betis accusa il colpo e tira i remi in barca: bellissimo, al 56', il gol di Carles Perez. Il canterano fa un movimento a uscire dal limite e, con una rasoiata, sorprende il portiere sul primo palo. La gara di fatto finisce lì, con i catalani che non fanno altro che infierire. Al 60’ arriva il 4-1 con un bel sinistro di Jordi Alba. Al 77' arriva perfino il 5-1 di Vidal (a segno 4’ dopo l’ingresso in campo), mentre è di fatto inutile il gol di Loren che riduce il passivo per gli andalusi. Una rete che vale però solo per le statistiche, perché contro il Barcellona di oggi c'era davvero poco da fare.