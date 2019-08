Con la doppietta alla Sampdoria, l'attaccante ha scavalcato quota 100 in campionato. Il primo gol 7 anni fa al Cagliari: "Per mia moglie e per il terzo figlio appena nato".

di Alberto Casella - 26/08/2019 11:31 | aggiornato 26/08/2019 11:35

Quando era nella Primavera della Juventus si diceva che i bianconeri avevano finalmente trovato il centravanti del futuro, italiano per giunta. Poi Ciro Immobile, come succede spesso, cominciò quello che viene chiamato il processo di maturazione, quello che, chissà perché, in Italia prevede prestiti e passaggi lontano da casa e in serie inferiori.

Tradotto, nel suo caso: Siena, fra Berretti, Primavera e un timido esordio in Serie A, e Grosseto, fino all'approdo al Pescara nel campionato di Serie B 2011-12. Lui non è più un ragazzino, gli anni sono 21, ma è il suo colpo di fortuna: quello è il wunderteam che Zeman porterà diritto in Serie A grazie a tre giovani che da lì spiccheranno il volo: uno è Ciro - 28 gol e 6 assist in 37 partite - e gli altri due si chiamano Marco Verratti, il classe 1992 che a fine stagione andrà al PSG senza nemmeno transitare dalla Serie A, e Lorenzo Insigne.

Il massimo campionato, dunque, riapre le porte a Immobile: Preziosi lo vuole al Genoa. All'esordio va subito in gol contro il Cagliari - prima rete nel massimo campionato il 26 agosto 2012 - ma non è una stagione facile per il Grifone, fra De Canio e Ballardini, e anche Ciro finisce per smarrirsi: 5 reti in 33 partite. Ma l'occhio lungo di Cairo e Petrachi lo porta al Torino dove nel 2014 chiude da capocannoniere con 22 gol.

Immobile con Insigne e Verratti: il trio del Pescara di Zeman si è ritrovato in Nazionale

Immobile e il gol numero 101

Sembra la consacrazione: lo chiama il Borussia Dortmund, ma l'ultimo anno di Klopp è un calvario un po' per tutti, anche lui ne risente e a fine stagione passa al Siviglia, finché a gennaio 2016 Cairo non lo riporta in Italia in prestito. Tre squadre in due anni non sono un buon segno, ma a giugno Lotito fiuta l'affare e con meno di 10 milioni lo porta alla Lazio. È l'estate del gran rifiuto di Bielsa e forse per Ciro è un colpo di fortuna perché arriva Simone Inzaghi e lì cominciano le fortune dell'uno e dell'altro.

Immobile e Simone Inzaghi: un rapporto perfetto

"Non mi pongo limiti"

Da una parte Inzaghino si costruisce una carriera che in tre anni lo hanno portato a essere considerato uno dei migliori giovani allenatori italiani, dall'altra Immobile ha trovato la sua dimensione, ha vinto un'altro titolo di capocannoniere e ha smesso di andare sulle montagne russe acquisendo maturità e stabilità di rendimento. Fino al traguardo toccato ieri, quando con la doppietta rifilata alla Sampdoria, ha superato quota 100 gol in Serie A, nello stesso stadio in cui 7 anni prima aveva segnato quella prima rete al Cagliari. Una gioia immensa dopo un'estate di attesa a quota 99:

Sì, speravo di arrivarci già l’anno scorso, ma ho concluso a 99 ed era brutto. Mia moglie mi ha appena regalato il terzo figlio e non potevo non farle questo regalo questa settimana. Ovvio che la dedica va a loro. Io ho fatto due gol ma sono arrivati altrettanti assist meravigliosi, da Luis Alberto e da Milinkovic. Abbiamo una squadra, una famiglia che continuerà anche quest’anno a fare bene.

Immobile ha festeggiato la tripla cifra in Serie A

E il riferimento alla famiglia non è casuale, perché alla Lazio Ciro si sente davvero a casa e lo ha ribadito anche sui social. E su quali possano essere gli obiettivi di stagione, Ciro ha le idee chiare e i piedi per terra: