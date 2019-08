Secondo MD inviati rossoneri sarebbero a Madrid per il colombiano. Ma il problema al soleo richiede tempo. E Zizou aggiunge un altro infortunato ai vari Asensio, Hazard etc.

di Alberto Casella - 26/08/2019 19:46 | aggiornato 26/08/2019 19:51

Ecco perché quando un giocatore è sul mercato, o comunque in odore di trattative, capita spesso che l'allenatore e lo staff tecnico, di comune accordo, quando non su input, della società, decidano di tenerlo in panchina o addirittura di mandarlo prudenzialmente in tribuna. Una prudenza, però, che Zinedine Zidane non ha potuto usare sabato nei confronti di James Rodriguez.

Sì, perché, hai una bella voglia a parlare di cautela in vista del mercato, ma quando sei con gli uomini contati, anche se ti chiami Real Madrid, ti trovi costretto a fare di necessità virtù. E poi uno come il colombiano, dopo tre stagioni con la maglia dei Blancos, era andato per due anni in prestito al Bayern Monaco e ora, finalmente rientrato alla base, non vedeva l'ora di tornare a indossare la camiseta del club più vittorioso del mondo.

Ed ecco quindi che Zizou ha fatto i suoi conti e ha accontentato il suo trequartista, già intristito per la panchina di Vigo. Peccato però che, schierato dal primo minuto, James abbia dovuto uscire già al 55esimo, toccato duro da un avversario. Lui avrebbe voluto provare a rimanere in campo, ma stavolta il tecnico francese non ha voluto correre il rischio di peggiorare le cose e al suo posto ha mandato sul terreno Vinicius.

James è tornato sabato in Liga a distanza di più di due anni

James out: guai per Zidane ma anche per Napoli e Milan

Sembra incredibile che quello che era noto come il club dei Galacticos sia ridotto quasi ai minimi termini, almeno per quanto riguarda certi ruoli, ma a quanto pare la sfortuna ci sta vedendo benissimo dalle parti di Valdebebas. Al lungo degente Asensio, infatti, si sono aggiunti via via Rodrygo, Brahim Diaz e il nuovo attesissimo acquisto Eden Hazard. Ora la botta James Rodriguez che, come ha annunciato nel pomeriggio il Real Madrid, soffre di una lesione muscolare al soleo destro la cui prognosi dipenderà dall'evoluzione, che sarà monitorata passo passo. Ma in questo genere di problemi al polpaccio occorre almeno un mese per rientrare, nel migliore dei casi.

Un infortunio al polpaccio lo ha costretto a uscire dopo meno di un'ora

Così dunque, come nel caso di Alexis Sanchez, il cui arrivo all'Inter è a rischio dopo l'infortunio di Martial, ora ci sono altri due club italiani col fiato sospeso a seguire l'evoluzione del guaio fisico di James: il Napoli, che lo segue da tempo e che non ha mai mollato, anche se lo vorrebbe solo in prestito, e un po' a sorpresa anche il Milan. Secondo Mundo Deportivo, infatti, inviati della società rossonera sarebbero a Madrid proprio in queste ore per sondare le possibilità di assicurarsi il fantasista colombiano: la scialba e incolore prestazione di Udine deve avere evidentemente influito sulle determinazioni del mercato milanista.