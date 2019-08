Il portiere dei nerazzurri è carico in vista dell'esordio in campionato.

di Redazione Fox Sports - 26/08/2019 11:47 | aggiornato 26/08/2019 16:55

Poche ore ancora e poi l'Inter scenderà in campo a San Siro per affrontare il Lecce nel match valido per la prima giornata di Serie A. Tra i pali dei nerazzurri ci sarà ovviamente il capitano Samir Handanovic, protagonista del "Matchday Programme".

Parto con grande entusiasmo - ha dichiarato lo sloveno - non vedo l'ora che inizi il campionato. Me lo immagino più equilibrato rispetto agli anni passati e sono contento di come abbiamo lavorato in queste settimane di preparazione

Poi è tornato sull'ultima partita della scorsa stagione, quella vinta 2-1 contro l'Empoli: "Certe partite e certe parate ti rimangono dentro". Infine sui 60mila che saranno a San Siro ha detto: