Bufera su Massa dopo Fiorentina-Napoli. Non è stato applicato un nuovo regolamento perché, di fatto, non c'è alcuna novità: lo spiega l'ex arbitro Marelli.

1 condivisione

di Antonio Gargano - 26/08/2019 12:06 | aggiornato 26/08/2019 12:08

È bastato il secondo anticipo della Serie A 2019/2020 per sollevare le prime polemiche sul regolamento arbitrale. Fiorentina-Napoli è subito salita in cattedra sulla questione, ma ha anche contribuito ad aumentare l'attenzione dei direttori di gara nelle partite della domenica. Il riferimento dopo la partita del "Franchi" è legato alla regola del fallo di mano, tra gli argomenti più delicati della nuova stagione.

Nell'occhio del ciclone è finito il contatto tra Piotr Zielinski e Gaetano Castrovilli. Il centrocampista di Ancelotti, col corpo davanti rispetto all'avversario, tocca il pallone con il braccio e scatena le proteste dei calciatori viola. Massa, arbitro del match, si trova in una posizione scomoda e le immagini confermano la sua necessità di spostare la testa per provare a vedere l'episodio.

L'intervento di Doveri al VAR restituisce al direttore di gara la possibilità di accertarsi dell'accaduto. Grazie al lavoro di review fornito poco dopo l'azione, l'arbitro decide di assegnare il calcio di rigore. Analisi che, pur supportata dalla tecnologia, va interpretata come personale da parte di Massa, che è tenuto ad applicare il regolamento in base all'episodio visto e rivisto.

Fallo di mano: nessuna nuova regola. Massa spiega la sua decisione ai giocatori del Napoli

Fallo di mano durante Fiorentina-Napoli: nessuna nuova regola

A chiarire l'esito della decisione di Massa è Luca Marelli, ex arbitro di Serie A e Serie B fino al 2009. Nella sua disamina dopo Fiorentina-Napoli, l'ex fischietto di massima serie spiega che non esiste nessuna nuova regola sul fallo di mano, ma soltanto un nuovo parametro che può aiutare l'interpretazione del direttore di gara:

Sui tocchi di mano non è cambiato nulla, se non l'introduzione di un nuovo parametro circa la posizione di mani o braccia sopra la linea della spalla. Tutto invariato, invece, per quanto riguarda la punibilità del tocco.

Zielinski allarga il braccio per prendere posizione e non far passare il giocatore della Fiorentina. Inganna il movimento perché il busto è dietro al corpo del calciatore polacco, ma le gambe invece si trovano nella stessa posizione di Zielinski. Visione sbagliata o discutibile? pic.twitter.com/NFiNeqZKi8 — Giovanni (@GiErre7) August 25, 2019

Quest'ultima componente lascia intendere sia l'errore di Massa, sia la continuità tra la valutazione delle scorse stagioni e la valutazione di quella attuale. L'elemento fondamentale dell'episodio di Zielinski è la distanza del braccio dal tronco, a prescindere da quanto possa essere alto. Il regolamento non contempla più la volontarietà del tocco ma quella che, da Marelli, viene definita colposità:

La colposità è rappresentata dal fatto che Zielinski si approccia al contrasto con braccio molto largo, di fatto assumendosi il rischio di vedersi fischiare un fallo.

Massa al VaR prima di assegnare il rigore alla Fiorentina

Trattandosi di dinamiche interpretative ampiamente riconosciute dalla classe arbitrale italiana, per Marelli è necessario accettarne l'esistenza pur non essendo d'accordo sull'applicazione del regolamento che, per ovvie cause dettate dall'evoluzione dei movimenti del corpo, si presta ad un'analisi soggettiva da parte del direttore di gara. Il VAR, anche in questo caso, svolge un ruolo di supporto determinante, ma la decisione ultima spetta sempre all'arbitro, che può fischiare o meno in base ai dettami dell'IFAB, ai testi circolari dell'AIA e alle spiegazioni dettagliate del Settore Tecnico.

Il caso di Zielinski arriva in modo tempestivo, nell'anticipo serale della prima giornata, permettendo di avere linee guida più chiare per i prossimi 37 turni di Serie A. Pur con le proteste di chi viene penalizzato, l'interpretazione del regolamento aiuta a chiarire quello che sarà il metro di paragone della classe arbitrale anche per questa stagione. Una spiegazione più chiara e trasparente in riferimento ai tocchi di mano, che rimane indubbiamente uno degli argomenti più spinosi in termini di moviola e applicazione delle regole.