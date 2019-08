Il dirigente rossonero in viaggio verso Madrid alla ricerca del giocatore che manca nel 4-3-1-2 di Marco Giampaolo: gli obiettivi sono Correa dell'Atletico e James Rodriguez del Real.

0 condivisioni

di Simone Cola - 26/08/2019 15:00 | aggiornato 26/08/2019 15:03

Difficile immaginare un esordio peggiore per il Milan di Marco Giampaolo: ospiti dell'Udinese alla Dacia Arena, i rossoneri - che nell'undici iniziale non presentavano nessuna novità rispetto alla passata stagione - non sono mai sembrati in partita, spaesati nel tentare di seguire le disposizioni tattiche del nuovo allenatore, incapaci di rendersi pericolosi in fase offensiva e fragili quando la palla era in possesso dei friulani, che hanno infine trovato il gol della vittoria con un colpo di testa di Rodrigo Becão.

Erano soltanto i primi 90 minuti di una stagione che se non sarà lunghissima - il Diavolo è fuori dalle coppe europee, retaggio delle precedenti gestioni societarie - sarà fondamentale per sancire l'eventuale ritorno nell'alta classifica del club rossonero. Al momento la rivoluzione operata da Boban, Maldini e Massara sembra essere stata fatta soltanto a metà: ingaggiato Marco Giampaolo, i dirigenti non sono riusciti a dotarlo di una squadra capace di seguire i suoi dettami tattici.

Colpa del calciomercato in uscita, che ha bloccato il Milan anche nelle possibili operazioni in entrata. André Silva ha puntato i piedi, Suso non ha suscitato l'interesse di alcun club disposto a pagarlo per il suo valore, così sono arrivati mediani e registi (Bennacer e Krunic), un terzino (Hernandez), un difensore (Leo Duarte) e una giovane punta (Rafael Leao): il trequartista richiesto dall'allenatore no, ecco perché preso atto che così non va Boban partirà in direzione Madrid alla ricerca del giocatore che serve a Giampaolo. Due gli obiettivi: Correa e James.

Il colombiano James Rodriguez del Real Madrid: pur essendo sceso in campo da titolare nell'ultima giornata di campionato continua a essere un esubero per le merengues.

Milan, Giampaolo avrà il suo 10: James e Correa nel mirino

Se subito dopo la sconfitta contro l'Udinese l'allenatore del Milan ha ammesso di non avere in rosa giocatori con le caratteristiche adeguate per il suo modulo, lasciando poi intendere che con questa rosa a disposizione sarebbe stato valutato un cambio di tattica, la verità sembra ben diversa: Giampaolo non può prescindere dal 4-3-1-2 che è ormai il suo marchio di fabbrica, con questo schema ha conseguito i risultati più importanti in carriera fino a guadagnarsi la panchina del Diavolo e non lo rinnegherà.

Il Milan, del resto, è consapevole del fatto che un allenatore deve poter esprimere le proprie idee al meglio: l'eventuale ricorso a un 4-3-3 rischierebbe di snaturare l'idea di calcio di Giampaolo, e pur essendo più adatto alle caratteristiche di certi giocatori potrebbe risultare alla lunga privo d'identità e incapace di spingere in alto una squadra che continua ad avere evidenti limiti strutturali. Insomma, è nelle idee del tecnico ex Samp che il club crede, rinnegarle già ad agosto potrebbe significare l'inizio dell'ennesima stagione anonima.

Ecco perché Boban volerà a Madrid in cerca del trequartista che potrebbe rappresentare la chiave di volta della stagione e del gioco del Milan: gli obiettivi sono due e giocano entrambi nella capitale spagnola, Angel Correa dell'Atletico e James Rodriguez del Real. Il primo è da tempo nel mirino dei rossoneri e fuori dai piani dei colchoneros, che però non intendono scendere sotto una cifra - 50 milioni di euro - che il Diavolo non può permettersi di spendere senza prima cedere qualcuno.

L'alternativa, James Rodriguez, vive una situazione simile al Real Madrid: nonostante sia stato apparentemente reintegrato in rosa da Zidane dopo un'estate vissuta ai margini - sabato era titolare nel deludente pareggio contro il Valladolid - il colombiano è davvero di troppo in una squadra che nel suo ruolo vanta già numerose alternative e dove rischia di passare l'intera stagione tra panchina e tribuna.

Le merengues fino a oggi hanno negato ogni possibile cessione in prestito, ma con l'approssimarsi della chiusura del calciomercato potrebbero infine convincersi a lasciare partire James, magari con un obbligo di riscatto in base a parametri da stabilire, risolvendo la questione trequartista per il Milan a un prezzo decisamente contenuto. Una cosa sembra certa: Boban andrà a Madrid in cerca di un numero 10 che possa cambiare la stagione e non intende andarsene a mani vuote.