Si avvia quindi verso la conclusione l'avventura italiana di Joao Mario, iniziata nel 2016 - intervallata dall'esperienza al West Ham nella prima parte del 2018 - quando venne preso dallo Sporting Lisbona per ben 40 milioni di euro più 5 di bonus. Un investimento molto importante che non ha portato i frutti sperati.

Nella mattinata odierna il giocatore ha fatto tappa nella sede dell'Inter per definire la trattativa che dovrebbe andare in porto nelle prossime ore.

Joao Mario è a un passo dal trasferimento tra le fila del Lokomotiv Mosca. Come riportato da Gianluca Di Marzio, il centrocampista portoghese - 22 presenze, 1 gol e 3 assist nell'ultima stagione con i nerazzurri - lascerà a breve l'Inter e volerà in Russia con la formula del prestito con diritto di riscatto.

