L'eventuale arrivo di De Paul alla corte di Vincenzo Montella non escluderebbe quello di Raphinha dello Sporting Lisbona. Il ds viola Pradè sta infatti lavorando sodo anche per l'esterno brasiliano classe 1996 ed è intenzionato ad affondare il colpo.

Non è escluso che nella trattativa venga inserita una contropartita tecnica come Giovanni Simeone o Marco Benassi. Un'ipotesi, questa, che se dovesse diventare realtà farebbe abbassare la valutazione del cartellino di De Paul.

Smaltita la delusione per la sconfitta casalinga contro il Napoli nella prima giornata di Serie A, la Fiorentina si è rituffata sul mercato ed è ora vicinissima all'acquisto di Rodrigo De Paul. Lo riporta TuttoMercatoWeb, secondo cui l'accordo per l'argentino tra Viola e Udinese è stato trovato sulla base di 25 milioni di euro più 5 di bonus.

