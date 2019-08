Paragoni impossibili (ma neanche troppo) e qualche curiosità. Lo storico annunciatore si racconta a FOXSports.it durante l'evento PokerStars.

di Marco Ercole - 26/08/2019 09:59 | aggiornato 26/08/2019 17:07

I grandi eventi UFC iniziano tutti allo stesso modo: "It's time!". A pronunciare questa semplice frase che accende gli animi degli spettatori è una voce inconfondibile, quella di Bruce Buffer. L'americano, nato in Oklahoma nel 1957, è uno dei punti cardine di ogni show della Ultimate Fighting Championship, una parte integrante.

La sua passione per gli sport da combattimento era nel suo DNA, poiché suo nonno John era un campione del mondo di boxe. Ma non solo, suo fratello maggiore di 13 anni, Michael Buffer, è un'icona del mondo della boxe, un altro grande annunciatore che ha una sua frase caratteristica per aprire gli eventi: "Ready to rumble".

Bruce, che ha iniziato come suo fratello negli eventi di boxe, oggi è noto come "The Voice of the Octagon", dopo aver debuttato nel 1996 a UFC 8. Nella sua carriera ha annunciato oltre 200 show, più di 3000 combattimenti. Insomma, lui è l'UFC sono una cosa sola. Ma c'è anche un'altra passione a cui è legatissimo, quella del poker sportivo.

All'evento EPT Barcellona organizzato da PokerStars c'è anche lui tra gli ospiti vip (così come i due calciatori del Barcellona, Arturo Vidal e Gerard Piqué). Una buona occasione per fargli qualche domanda, a partire dalle differenze principali tra questi suoi due mondi:

In UFC faccio l’annunciatore, quello è il mio compito e il mio lavoro di una vita. Il poker è una passione e competo con l’obiettivo di vincere. Amo entrambe le cose e ciò che le unisce è la mentalità, la strategia. In entrambi i casi devi sapere quando attaccare e quando difendere. Sono molte più di quanto sembrino le cose in comune.

Quando gli domandiamo chi gli piacerebbe annunciare al tavolo finale del torneo organizzato da PokerStars attualmente in corso, lui non ha dubbi nella risposta:

Beh, me stesso. Sarebbe fantastico. "E al tavolo finale, al posto numero 9. Me!" (lo dice con il suo solito tono, ndi). Mi piacerebbe molto, magari qui a Barcellona. C'è un'atmosfera incredibile, questa è tra le più belle città del mondo, con ottimo cibo, delle belle persone, belle donne ovunque e un clima ideale per giocare.

Da UFC al Poker e viceversa: "It's time..." to play

Allora gli domandiamo quale degli attuali lottatori UFC vedrebbe bene sul tavolo da poker. Proviamo a suggerire Cormier:

Daniel no, è troppo irruento. Ci sono un paio di giocatori molto bravi tra gli atleti UFC, dico il più famoso: Georges St-Pierre. Lui ha anche giocato in NBA per un periodo. Per la passione che mette in ciò che fa, credo che potrebbe diventare anche un gran giocatore di poker.

Ultima curiosità, è la stessa domanda all'inverso. Quali tra gli attuali giocatori di poker professionisti vedrebbe bene su un ring UFC: