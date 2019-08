Le parole pronunciate nello spogliatoio dal tecnico dei rossoblù prima di Hellas Verona-Bologna.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 26/08/2019 14:54 | aggiornato 26/08/2019 14:59

Quaranta giorni. Tanti ne sono passati dal ricovero di Sinisa Mihajlovic causa leucemia. Ieri sera però il tecnico serbo ha lasciato l'ospedale di Bologna in cui ha svolto il primo ciclo di terapie per raggiungere il Bentegodi, dove i rossoblù avevano in programma il match contro l'Hellas Verona.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Sinisa si è presentato nello spogliatoio dei suoi ragazzi e ha detto:

Vi avevo promesso che sarei stato con voi. E sono qui. Per qualcuno sono stato un pazzo a uscire dall’ospedale. Ma io volevo esserci. Io dovevo esserci

Parole che ovviamente hanno emozionato i giocatori emiliani che non sono riusciti a trattenere l'emozione. Non si sa ancora se Sinisa sarà in panchina anche nella prossima partita di campionato contro la SPAL, in programma venerdì 30 agosto alle 20.45 al Dall'Ara.

Ma il fatto che abbia avuto un permesso per lasciare l'ospedale è un segnale positivo. Come confermato da Sante Tura, grande esperto di ematologia, che ha dichiarato: