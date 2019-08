WWE News, Raw 26 agosto 2019

Nello Smoothie King Center di New Orleans, in Louisiana, Ricochet affronta Drew McIntyre, mentre The Miz se la deve vedere con Baron Corbin.

di Marco Ercole - 25/08/2019 10:00

Dallo Smoothie King Center di New Orleans, in Louisiana, è tutto pronto per una nuova puntata di WWE Raw. Uno show in cui proseguirà il torneo King of the Ring, con Ricochet che combatterà contro Drew McIntyre e The Miz che invece se la dovrà vedere con Baron Corbin.

I vincitori, saranno gli ultimi due atleti del roster rosso a superare il primo turno, in attesa degli altri due che si aggiungeranno martedì sera a SmackDown.

Tra le varie anticipazioni diffuse dalla World Wrestling Entertainement, poi, anche un match già annunciato tra la campionessa femminile di SmackDown, Bayley (che a Clash of Champions se la vedrà con Charlotte Flair), contro una delle due detentrici dei titoli di coppia femminili, cioè Nikki Cross, che avrà ovviamente Alexa Bliss al suo angolo.

E poi, sebbene Braun Strowman abbia chiaramente gli occhi fissi sull'Universal Championship di Seth Rollins, The Monster Among Men e The Beastslayer hanno dimostrato di essere un gran Tag Team lunedì scorso a Raw, battendo Luke Gallows e Karl Anderson e diventando i nuovi campioni di coppia del roster rosso, nonostante il tentativo di intervento del campione degli Stati Uniti AJ Styles.

Quali saranno i prossimi passi di questa strana coppia? E cosa farà The OC per rispondere? Infine, Sasha Banks sta continuando a scaricare la sua furia colpendo Natalya e insultandone il defunto padre.

Becky Lynch ha chiarito nella sua intervista a Raw che quando vedrà di nuovo Sasha Banks, le darà "qualcosa per cui correre a casa e piangere". Tuttavia, quel confronto deve ancora avvenire. Avverrà a New Orleans? Per scoprirlo non resta che leggere WWE News e vedere gli Highlights qui su FOXSports.it, nella rubrica sul wrestling WWE-ek Raw.

