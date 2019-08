Nella prima giornata del campionato cadetto vincono anche Entella, Empoli e Cremonese. Il Chievo cade in casa del Perugia, polemiche a Pisa sul rigore parato da Montipò che da regolamento andava ripetuto.

0 condivisioni

di Simone Cola - 25/08/2019 22:11 | aggiornato 25/08/2019 23:22

Archiviata l'insolita edizione 2018/2019, andata in scena a 19 squadre e circondata da numerose polemiche, la Serie B torna alla normalità con l'edizione 2019/2020 che prende il via venerdì 23 agosto anticipando di un giorno quella Serie A che è l'obiettivo di molti tra i club iscritti al campionato cadetto. Tra questi il Benevento, che nell'anticipo del venerdì in casa del neopromosso Pisa soffre oltre misura e riesce a lasciare l'Arena Garibaldi-Romeo Anconetani soltanto grazie a Montipò.

Il portiere dei sanniti è strepitoso quando in pieno recupero sventa con un balzo felino il rigore calciato da Marconi concesso dall'arbitro Fourneau, che però non si accorge che Montipò al momento dell'esecuzione non tiene almeno un piede sulla linea di porta. Secondo le nuove regole il tiro sarebbe da ripetere, così non è e la gara si conclude sullo 0-0 dopo 90 minuti in cui padroni di casa e ospiti si sono alternati nella conduzione della gara.

I primi gol della Serie B 2019/2020 arrivano dunque nel tardo pomeriggio di sabato 24 agosto, quando vanno in scena altre due gare. Se Crotone e Cosenza impattano 0-0, allo stadio Arechi di Salerno la Salernitana di Gian Piero Ventura parte con il botto imponendosi 3-1 sul Pescara guidato da Luciano Zauri: decide la partita una doppietta di Lamin Jallow, che prima sblocca il risultato di testa e poi porta nuovamente in vantaggio i granata nella ripresa dopo il momentaneo pareggio del 39enne Hugo Campagnaro. Chiude la gara nel finale uno spettacolare gol dell'eterna promessa Niccolò Giannetti.

Dopo le delusioni patite alla guida dell'Italia e nella breve esperienza al Chievo, Gian Piero Ventura ha deciso di ripartire dalla Salernitana in Serie B.

Serie B, l'Empoli passa su rigore, la Cremonese espugna Venezia

Il sabato sera ecco altre 4 partite: gol e nervosismo in Ascoli-Trapani, che vede la vittoria dei padroni di casa con un 3-1 che forse non rende giustizia a quanto visto in campo. Gli ospiti sono bravi a recuperare lo svantaggio iniziale firmato da Scamacca ma cadono nel finale quando tra l'83esimo e il 90esimo subiscono due reti prima a causa di un autogol di Luperini e poi in seguito a una volata in contropiede di Da Cruz, che poi viene espulso nel finale insieme a Scognamiglio del Trapani per un accenno di rissa.

Capace per tre stagioni consecutive di centrare la qualificazione ai playoff, il Cittadella certo si aspettava un inizio di campionato migliore rispetto al secco 0-3 incassato in casa dallo Spezia, bravo ad accelerare nella ripresa dopo un primo tempo tutto sommato equilibrato e a chiudere la pratica con Ricci, Galabinov e Mora, che vanno a segno nello spazio di meno di un quarto d'ora.

L'Ascoli batte il Trapani e parte con il piede giusto: le reti che stendono i siciliani arrivano nel finale di gara.

Vince in trasferta anche la Cremonese in casa del Venezia, protagonista l'ex SPAL Michele Castagnetti che prima pennella da corner l'assist per il gol dell'esterno rumeno Mogos e poi realizza su punizione il gol della vittoria dopo il momentaneo pareggio firmato da Modolo. Vittoria più che meritata per i grigiorossi che nell'arco dei 90 minuti sbagliano anche un calcio di rigore con Ciofani e colpiscono un palo. Il sabato sera vede anche la vittoria della Virtus Entella, che batte in casa il Livorno grazie a un rigore realizzato dall'ex bomber del Trapani Matteo Mancosu.

Lo scontro tra l'Empoli retrocesso dalla A e la neo-promossa Juve Stabia che va in scena domenica pomeriggio viene vinto dai toscani, bravi a portarsi in vantaggio dopo meno d due minuti grazie a un bel sinistro di prima intenzione di Bandinelli, che poi insieme a Dezi, Mancuso e Laribi mette più volte in apprensione la difesa campana senza però riuscire a trovare il gol del raddoppio. Come da tradizione, a gol sbagliato corrisponde gol subito: i neo entrati Di Gennaro e Karamoko Cissé combinano splendidamente e l'attaccante guineano scuola Atalanta trova il modo di gelare il Castellani al 73esimo.

A sancire la vittoria dell'Empoli sulla Juve Stabia è un calcio di rigore di Antonio La Gumina, concesso per un contestato fallo di mano di Germoni.

Empoli e Perugia, vittorie di rigore

I padroni di casa, considerati tra i principali favoriti per la promozione, non ci stanno e sono bravi a reagire alla doccia fredda riversandosi in avanti, anche se il gol che decide la gara suscita più di una polemica: Germoni respinge con il braccio - che sembra decisamente aderente al corpo un tiro di La Gumina, l'arbitro assegna il rigore nonostante le proteste ospiti e dal dischetto lo stesso La Gumina, al rientro dopo il grave infortunio che lo ha tenuto lontano dal campo quasi 9 mesi.

La prima giornata di Serie B si chiude con l'importante successo casalingo del Perugia di Massimo Oddo, che batte 2-1 una seria pretendente alla promozione come il Chievo Verona: i veneti passano immediatamente in vantaggio con Meggiorini e sono autori di una prima frazione di gioco decisamente convincente che però non li vede segnare la rete che potrebbe chiudere la gara. Poco prima dell'intervallo Iemmello si guadagna un rigore e lo trasforma, nel secondo tempo gli equilibri sono capovolti ed è ancora l'attaccante calabrese ad andare a segno, ancora dal dischetto per un fallo di Leverbe su Dragomir, regalando una meritata vittoria agli umbri.

Serie B, i risultati della 1^ giornata

Pisa-Benevento 0-0

Crotone-Cosenza 0-0

Salernitana-Pescara 3-1

Cittadella-Spezia 0-3

Venezia-Cremonese 1-2

Entella-Livorno 1-0

Ascoli-Trapani 3-1

Empoli-Juve Stabia 2-1

Perugia-Chievo 2-1

Pordenone-Frosinone (lunedì 26 agosto ore 21)

La classifica di Serie B dopo la 1^ giornata

Spezia 3 Ascoli 3 Salernitana 3 Cremonese 3 Empoli 3 Perugia 3 Entella 3 Benevento 1 Cosenza 1 Crotone 1 Pisa 1 Frosinone 0* Pordenone 0* Chievo 0 Juve Stabia 0 Venezia 0 Livorno 0 Pescara 0 Trapani 0 Cittadella 0

* una partita in meno