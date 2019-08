Rispondono i bianconeri con un 3-5-2: tra i pali c'è Musso, in difesa Becao, Troost-Ekong e Samir; a centrocampo troviamo Stryger Larsen, Fofana, Jajalo, Mandragora e Pezzella, in attacco il tandem formato da Pussetto e Lasagna.

I rossoneri di Marco Giampaolo si presentano co un 4-3-1-2 con Donnarumma in porta alle spalle di Calabria, Musacchio, Romagnoli e Rodriguez; in mediana spazio a Borini, Calhanoglu e Paquetà, in avanti Castillejo e Piatek supportati da Suso.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK